Заместитель генпрокурора ДНР Роман Белоус: Украина выбрала свой путь, мы — свой

Для расследования военных преступлений, совершённых в отношении граждан Донецкой республики, в Генеральной прокуратуре ДНР создан специальный отдел. С начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к массовым ранениям, гибели мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. О том, как ведётся расследование, RT рассказал заместитель генерального прокурора ДНР Роман Белоус.

— Как вы определяете возможных подозреваемых в обстрелах городов и посёлков Донбасса, которые случаются практически ежедневно?

— Дела по фактам обстрелов мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры возбуждаются в отношении командиров воинских частей, которые находятся по ту сторону линии разграничения, и других военизированных формирований Украины, согласно 427 статье УК ДНР (применение запрещённых средств и методов ведения войны).

— Почему именно против командиров? Как определяется их вина?

— Например, со стороны Украины производится миномётно-артиллерийский обстрел. Мы понимаем, что это может делаться только по приказу командира. Также нам известно, что там находится конкретная войсковая часть. Соответственно, в отношении командира части возбуждается уголовное дело.

Кроме того, мы возбуждаем дела в отношении исполнителей таких преступных приказов — украинских военнослужащих. Некоторых удаётся задержать во время боевых действий на передовой. Было несколько курьёзных случаев, когда бойцы ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблудившись, сами выходили на наши позиции. В другой раз на территорию ДНР заехал КамАЗ с восемью украинскими военнослужащими, которые также заблудились и были задержаны на контрольно-пропускном пункте.

— Что происходит с задержанными или с теми, кто пересекает границу?

— Мы их допрашиваем, избираем меру пресечения и предъявляем обвинение. Всего мы направили в суд дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ. Их действия квалифицируются по таким статьям УК ДНР, как прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти и насильственное удержание власти, диверсия.

В настоящий момент судами вынесено 23 обвинительных приговора в отношении украинских военнослужащих, два десятка из них вступило в законную силу.

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— Проводятся ли заочные суды, когда обвиняемый находится за пределами ДНР?

— Заочное судебное разбирательство дела при отсутствии подсудимого допускается, если он находится за пределами территории или уклоняется от явки в суд. Однако перед началом судебного заседания необходимо пройти стадию предварительного расследования. То есть чтобы уголовное дело было окончено. Для этого нужно личное присутствие подозреваемого во время следствия. Поэтому мы можем только заочно предъявить обвинение и объявить человека в розыск. Без субъекта закончить дело и направить в суд мы не можем.

— Какие есть препятствия со стороны Киева в возбуждении дел?

— Основное препятствие — это нежелание Киева вести с нами диалог. В чём это выражается? Практически все официальные лица ДНР на Украине привлечены к уголовной ответственности, объявлены в розыск и заочно осуждены. По этим причинам какое-либо сотрудничество невозможно. Все контакты ведутся на уровне определённых рабочих групп в Минске. Там же решаются вопросы по обмену людей и гуманитарные вопросы.

— То есть вам не приходится общаться с коллегами с той стороны?

— Какое-либо взаимодействие по вопросам расследования уголовных дел о преступлениях в отношении мирных граждан ДНР отсутствует. Хотя фактически Киев говорит о том, что ДНР тоже Украина. При этом украинские правоохранители расследования преступлений в Донбассе не проводят, права людей не защищают. Украина выбрала свой путь, мы — свой.