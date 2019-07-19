В Киеве суд рассматривает дело Вышинского

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RT
В пятницу, 19 июля, Подольский районный суд Киева рассматривает уголовное дело в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Срок его содержания под стражей истекает 22 июля, и защита будет ходатайствовать о смягчении меры пресечения. На Украине Вышинского обвиняют в государственной измене из-за его профессиональной деятельности. Ранее с призывом освободить журналиста выступали его коллеги из разных стран мира, ОБСЕ, а также российские власти. Так, в МИД РФ подчёркивали, что Вышинский был арестован по сфабрикованному обвинению. RT ведёт прямую трансляцию.

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