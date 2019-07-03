«Фарс, который продолжается год»: суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского

Подольский суд Киева объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля. Журналиста, который больше года содержится под стражей, обвиняют в государственной измене. Как неоднократно подчёркивали коллеги Вышинского, его преследуют из-за профессиональной деятельности. Защита просила освободить Вышинского под личное поручительство. RT вёл прямую трансляцию.