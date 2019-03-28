«Достиг почти $2 млрд»: Путин о росте товарооборота между Россией и Киргизией

Президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Бишкек по приглашению главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Лидеры провели переговоры и подписали ряд документов. Они также приняли участие в пленарном заседании Российско-киргизской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнёрства и интеграции». RT вёл прямую трансляцию.