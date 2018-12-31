«Яблоко раздора»: как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений
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Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
«Россия всё время над этим работает, используя наше сложное историческое прошлое», — ответил Дещица на вопрос журналиста «Укринформ» о влиянии Москвы на ухудшение украинско-польских отношений.
По его словам, «тему унижения украинских мест памяти в Польше навязали извне».
«Мы и сегодня не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские на Украине. Это уже позже всё вышло на более публичный уровень и в дело начали вмешиваться на государственном и региональном уровнях.… Яблоко раздора нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем», — сказал Дещица.
Дипломат призвал Киев и Варшаву сохранить толерантность и уважение друг к другу, чтобы «внешние факторы» не смогли помешать украинско-польскому сотрудничеству.
Заявление о том, что Россия мешает отношениям Варшавы и Киева, может соответствовать реальному положению дел только «с позиции извращённого украинского сознания». Об этом в беседе с RT заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По словам эксперта, отношения Польши и Украины испортились из-за засилья «бандеровщины».
«Украинская элита сделала ставку на «бандеровщину» как на идеологию для того, чтобы доказать всему миру, что Украина не имеет ничего общего с Россией, — отметил эксперт. — Следовательно, если бы не было России, то не надо было бы делать ставку на «бандеровщину» и Украина не поссорилась бы с Польшей».
Ищенко отметил, что в Польше сначала поддерживали украинских радикалов и националистов, ожидая, что эта сила будет направлена исключительно против России.
«Но для украинского радикального национализма Польша — такой же враг, как и Россия, только второстепенный», — продолжает эксперт.
«Культ людей, совершивших геноцид против поляков»
В конце декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко приравнял к ветеранам членов боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН) Украинской повстанческой армии (УПА), которые во время Великой Отечественной войны принимали участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии.
Отношение Киева к выжившим бойцам ОУН-УПА, которых на Украине насчитывается около 1,2 тыс. человек, неоднократно становилось причиной разногласий с представителями европейских государств.
Из 1 млн человек, погибших из-за действий ОУН-УПА, почти 200 тыс. — поляки. Украинские националисты массово уничтожали польских граждан в Волыни, территория которой до сентября 1939 года входила в состав Польши. Варшава считает это преступление геноцидом, совершённым силами ОУН-УПА.
В феврале 2017 года глава правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если Киев будет проводить героизацию преступников.
«Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться с тем, чтобы на Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков. Украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков. Короче говоря, это дело определённого выбора Украины. Я чётко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», — сказал тогда Качиньский.
Спустя год президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
В декабре 2018 года конфликт Киева и Варшавы из-за культа украинского националиста Степана Бандеры прокомментировал экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.
«Бандера убивал поляков, что бы ни говорили. С этой точки зрения он является бандитом по отношению к полякам», — заявил Валенса РИА Новости.
Он предположил, что конфликт удастся разрешить только после смены нескольких поколений.
В то же время Ищенко считает, что процесс «евроинтеграции» Киева обречён независимо от отношения Киева к коллаборационистам.
«Когда Польша говорит, что Украина не вступит в ЕС с Бандерой, то надо понимать, что она и без Бандеры туда бы не попала», — заключил Ищенко.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).