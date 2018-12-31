«Яблоко раздора»: как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений

Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил о заинтересованности России в расстраивании отношений между Киевом и Варшавой. По его словам, Москва «использует сложное историческое прошлое» двух стран. Ранее на Украине приравняли к ветеранам оставшихся в живых членов Украинской повстанческой армии*, от действий которой погибли десятки тысяч поляков. В Варшаве считают убийства, совершённые членами организации, геноцидом. Польские власти неоднократно отмечали, что героизация преступников закроет Киеву путь в Европу.

Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.

«Россия всё время над этим работает, используя наше сложное историческое прошлое», — ответил Дещица на вопрос журналиста «Укринформ» о влиянии Москвы на ухудшение украинско-польских отношений.

По его словам, «тему унижения украинских мест памяти в Польше навязали извне».

«Мы и сегодня не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские на Украине. Это уже позже всё вышло на более публичный уровень и в дело начали вмешиваться на государственном и региональном уровнях.… Яблоко раздора нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем», — сказал Дещица.

Дипломат призвал Киев и Варшаву сохранить толерантность и уважение друг к другу, чтобы «внешние факторы» не смогли помешать украинско-польскому сотрудничеству.

Заявление о том, что Россия мешает отношениям Варшавы и Киева, может соответствовать реальному положению дел только «с позиции извращённого украинского сознания». Об этом в беседе с RT заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По словам эксперта, отношения Польши и Украины испортились из-за засилья «бандеровщины».

«Украинская элита сделала ставку на «бандеровщину» как на идеологию для того, чтобы доказать всему миру, что Украина не имеет ничего общего с Россией, — отметил эксперт. — Следовательно, если бы не было России, то не надо было бы делать ставку на «бандеровщину» и Украина не поссорилась бы с Польшей».

Ищенко отметил, что в Польше сначала поддерживали украинских радикалов и националистов, ожидая, что эта сила будет направлена исключительно против России.

«Но для украинского радикального национализма Польша — такой же враг, как и Россия, только второстепенный», — продолжает эксперт.

«Культ людей, совершивших геноцид против поляков»

В конце декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко приравнял к ветеранам членов боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН) Украинской повстанческой армии (УПА), которые во время Великой Отечественной войны принимали участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии.

Отношение Киева к выжившим бойцам ОУН-УПА, которых на Украине насчитывается около 1,2 тыс. человек, неоднократно становилось причиной разногласий с представителями европейских государств.

Из 1 млн человек, погибших из-за действий ОУН-УПА, почти 200 тыс. — поляки. Украинские националисты массово уничтожали польских граждан в Волыни, территория которой до сентября 1939 года входила в состав Польши. Варшава считает это преступление геноцидом, совершённым силами ОУН-УПА.

В феврале 2017 года глава правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если Киев будет проводить героизацию преступников.

«Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться с тем, чтобы на Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков. Украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков. Короче говоря, это дело определённого выбора Украины. Я чётко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», — сказал тогда Качиньский.

Спустя год президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Также по теме «Гасить пожары всё сложнее»: почему Польша и Украина не могут урегулировать вопросы исторической памяти Украинский посол в Варшаве Андрей Дещица «перешёл красную черту», заявив, что запрет на эксгумацию тел поляков на территории Украины...

В декабре 2018 года конфликт Киева и Варшавы из-за культа украинского националиста Степана Бандеры прокомментировал экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

«Бандера убивал поляков, что бы ни говорили. С этой точки зрения он является бандитом по отношению к полякам», — заявил Валенса РИА Новости.

Он предположил, что конфликт удастся разрешить только после смены нескольких поколений.

В то же время Ищенко считает, что процесс «евроинтеграции» Киева обречён независимо от отношения Киева к коллаборационистам.

«Когда Польша говорит, что Украина не вступит в ЕС с Бандерой, то надо понимать, что она и без Бандеры туда бы не попала», — заключил Ищенко.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).