«Демотивация крупных инвесторов»: на каких основаниях суд в Киеве арестовал акции «дочек» трёх российских банков

Апелляционный суд в Киеве арестовал акции дочерних структур Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка. Это решение было принято на основании постановления арбитражного суда в Гааге по иску 18 украинских компаний и одного физического лица, которые требовали компенсации за «утерянные» в Крыму активы. По мнению экспертов, киевский суд не имел правовых оснований для ареста акций и действовал по указке властей страны. Кроме того, аналитики уверены, что подобные шаги лишь отпугнут потенциальных инвесторов.

Акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка на Украине арестованы по решению Апелляционного суда Киева. Таким образом был удовлетворён иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнёрами. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Среди истцов такие предприятия, как «Аэробуд», «Крым Девелопмент», «Эдельвейс-2000», ЧП «Планета», «Приватофис», «Приватлэнд», «Дан-Панорама», телерадиокомпания «Жиса» и «Финансовый капитал».

«Заявление обосновано тем решением Арбитражного суда (Гаага, Нидерланды) от 2 мая 2018 года в деле о взимании суммы с должника — Российской Федерации в лице Министерства юстиции Российской Федерации — в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество признано, что ответчик незаконно экспроприировал имущество истцов», — приводит текст определения суда ТАСС.

Кроме того, для осуществления судебного решения украинским «дочкам» российских банков запрещено ликвидировать и реорганизовывать юридические лица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего им движимого и недвижимого имущества.

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Согласно данным Нацбанка Украины по состоянию на 1 июля 2018 года, на долю дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка приходилось приходилось 140,3 млрд гривен общих активов и 56,6 млрд гривен чистых активов.

Отметим, что данное постановление может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение ближайших 30 дней. В Сбербанке России уже заявили о намерении сделать это в ближайшее время. По данным пресс-службы, кредитная организация работает на Украине в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами.

«Арест акций не влияет на работу банка по обслуживанию клиентов. Финансовое состояние банка остаётся стабильным. Достаточность капитала банка в два раза превышает норматив НБУ. Банк в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами», — приводит сообщение РИА Новости.

«Цинизм украинского руководства»

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал действия украинских властей противоправными.

«Эти компании частные, где есть только государственное участие, оно владеет пакетами акций, они не могут быть названы государственными предприятиями. Это противоправное действие, которое легко мог совершить украинский суд. Для их суда нет никакой разницы. Если есть политическое указание, значит, украинский суд принимает любое решение, и не важно, обоснованно ли оно, опирается ли на международную практику», — сказал Колташов в беседе с RT.

По его словам, можно ожидать продолжения подобной политики. При этом он отметил, что большую часть инвестиций в украинскую экономику продолжают осуществлять российские финансовые структуры.

«Такие действия демотивируют крупных инвесторов делать вложения даже в ценные бумаги. Довольно рискованно работать на украинском рынке, где за Крым могут спросить с компаний. То, что это облачено в форму судебного решения, только усиливает цинизм действий украинского руководства. Никакого правого основания, чтобы так действовать, у них нет. Оно им не нужно. Такого рода действия показывают, что Украина — страна без закона, которая действует в интересах США, пытаясь обострить ситуацию в Восточной Европе и любыми средствами создать политический кризис. И в конце концов это просто грабёж», — пояснил эксперт.

В свою очередь, юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин заметил, что суд обосновал свои действия Нью-йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений — в данном случае суда в Гааге. По его словам, апеллировать российским компаниям необходимо именно в этой инстанции.

«Решение вынес Гаагский арбитраж на основании соглашения между РФ и Украиной о взаимной защите инвестиций. Однако Крым на момент инвестиций не являлся территорией РФ, для того, чтобы подавать такие иски, нужно признать Крым российским, чего истцы не делают... Существует высокая вероятность того, что в государственном суде решение данного третейского арбитражного Гаагского суда может быть отменено», — подчеркнул Ванин в разговоре с RT.

Он также заметил, что Россия не давала суду в Гааге право на рассмотрение этого дела, поскольку Москва не считает себя стороной инициированного Киевом процесса.

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Решение третейского суда в Гааге

Напомним, что 2 мая постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по иску 18 украинских компаний и одного физического лица, требующих компенсации от России за утраченные в Крыму активы после присоединения полуострова к РФ.

При этом не уточнялось, какое именно решение принято, но в украинских СМИ сообщили, что Россия якобы должна будет возместить $159 млн, а также выплатить компенсацию за различные юридические расходы.

Разбирательство было инициировано 19 июня 2015 года из-за якобы нарушения Москвой соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Между тем в Кремле подчёркивали, что не считают себя стороной этого судебного процесса. «Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.