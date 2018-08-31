Пресс-конференция по итогам экстренного заседания правительства ДНР в связи с убийством Захарченко

Совет министров самопровозглашённой Донецкой народной республики собрался на экстренное заседание в связи с убийством главы республики Александра Захарченко. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. По итогам срочного заседания правительства в ДНР состоялась пресс-конференция. RT вёл прямую трансляцию.