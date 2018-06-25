«Желание есть, возможности нет»: почему украинский роботизированный комплекс «Охотник» может не поступить в производство

Вооружённые силы Украины испытывают роботизированный комплекс «Охотник», предназначенный для поддержки мотострелковых подразделений. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба правительства Украины, сопроводив публикацию снимком ранней версии системы. При этом эксперты, опрошенные RT, скептически отнеслись к перспективе массовой поставки этих комплексов в ВСУ и принятия их на вооружение в качестве штатной техники. У специалистов вызывают вопросы как боевые качества и живучесть «Охотника» на поле боя, так и его конструктивные особенности.

Вооружённые силы Украины испытывают роботизированный обзорно-огневой комплекс «Охотник» (РСВК-М2), сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что в ходе испытаний будут проверены ходовые возможности платформы и её способность решать поставленные задачи.

«Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что «Охотник» может нести вооружение различных типов: пулемёт, автоматический гранатомёт, противотанковый ракетный гранатомёт, пушку и так далее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе украинского кабмина добавили, что после прохождения испытаний РСВК-М2 будет принят на вооружение украинской армии и «усилит оборону против агрессора».

Тестирование роботизированного комплекса «Охотник» стартовало на полигоне Государственного научно-испытательного центра ВСУ в Чернигове ещё 19 июня. Однако сотрудники пресс-службы правительства прикрепили к сообщению фотографию одной из первых модификаций «Охотника», который проходил испытания в том числе в Донбассе с 2016 года.

Прототип «Охотника» был представлен на одной из оружейных выставок в Киеве в октябре 2016 года. Его продемонстрировали на стенде так называемого благотворительного фонда «Коло» («Круг»), который в частности занимается материально-техническим обеспечением воюющих в Донбассе бойцов ВСУ. Тогда сообщалось, что на разработку этой платформы у «добровольцев» ушло $10 000.

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После прохождения ряда испытаний уже в декабре 2016-го РСВК-М1 был запечатлён в зоне боевых действий в районе Авдеевки. Также работа этого комплекса была показана в документальном фильме украинского телеканала «UA: Перший». А по информации портала Milnavigator, с января 2017 года два «Охотника» выполняют боевые задачи в Донбассе.

Тем временем работу над модернизацией «Охотника» взяло на себя киевское Конструкторское бюро робототехники, которое выполнило комплекс в двух модификациях — оснащённой вооружением и платформенной, для эвакуации раненых и перевозки грузов.

По информации КБ Робототехники, РСВК-М2 может развивать скорость до 10 км/ч, имеет запас хода до 15—20 км и время автономной работы без подзарядки до 36 часов (в статичном положении). Оператор комплекса может находиться в 1500 м от «Охотника» (на открытом пространстве), однако сообщается, что этот показатель можно повысить до 3000 м.

Отдельно создатели отмечают способность комплекса противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) путём использования защищённого канала в диапазоне частот 5—6 ГГц.

«Все пытаются сделать роботов»

По словам военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, роботизированные военные комплексы создаются для поддержки мотострелковых частей. Они должны с помощью оптико-электронного комплекса, расположенного у них на борту, определять цели и уничтожать их.

Созданием подобных систем занимается ряд лидеров оборонной отрасли, в том числе Россия, США, Израиль и Китай. Особенность комплексов этих стран заключается в том, что они прошли испытания в полевых условиях и их технические данные имеют под собой доказательную базу. Однако, когда речь идёт об украинской разработке, возникает ряд вопросов к боевым качествам РСВК-М2, отметил собеседник RT.

Эксперт усомнился в том, что ходовые характеристики комплекса можно полноценно проверить в условиях полигона. Кроме того, неоднозначным является и выбор конструкторами колёсной, а не гусеничной базы для «Охотника». Поскольку колёсные формулы подходят для песчаных грунтов, но если боевые действия ведутся в условиях мягких грунтов, то ставка делается на гусеницы. В частности, поэтому большинство роботизированных комплексов созданы на гусеничной тяге.

«Гусеничные шасси более живучи к воздействию на них осколков. При повреждении же колеса на комплексе надо предпринимать какие-то действия», — отметил эксперт.

По его словам, не стоит также забывать, что любой такой движущийся объект в случае его обнаружения успешно поражается обычными средствами вооружения. Поэтому вопрос о его живучести на поле боя неоднозначен и экспортный потенциал этого робота «близок к нулю».

В свою очередь, военный эксперт Владимир Щербаков заявил, что в текущем состоянии дел Украина не обладает возможностями для создания прорывных проектов военной техники.

«В их обстоятельствах, ситуации и наличии ресурсов эта тема не для них. Все пытаются сделать роботов, но вопрос не в том, чтобы сделать, а в том, насколько это будет надёжно и эффективно. Украина в нынешнем состоянии как промышленности, так и финансов не из тех стран, которые могут стать лидерами. Если взять ведущие компании-разработчики тех же беспилотников, например австрийскую компанию Schiebel, у которой фактически лучший беспилотный вертолёт, — эта компания начинала как производитель электронных блоков для стиральных машин. При наличии желания, технических возможностей и ресурсов это можно сделать, но этого всего, кроме желания, у украинских разработчиков нет», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что скептически относится к заявлениям о намерении поставлять комплексы «Охотник» в ВСУ, поскольку ранее со стороны украинских разработчиков было много заявлений и попыток создать корабли нового поколения, подводную лодку, вертолёт и различные беспилотники. Однако это так ни к чему и не привело.

При этом директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с RT отметил, что собственно дистанционно управляемые боевые аппараты не являются сложным предметом для воплощения. Однако это не значит, что речь идёт о создании полноценной роботизированной техники, которая существует в США или в России.

«Нет таких возможностей, это может быть робот, у которого либо пулемёт, либо гранатомёт вместо руки. Это паллиатив. Когда это будет представлено в живом виде и они это докажут — хорошо. Украинский военно-промышленный комплекс славится тем, что без конца заявляет о вещах, которые не может предоставить. Они заявляли, что РСЗО «Ольха» — это что–то современное, новое, но это старая советская разработка, которую поставили на новые колёса», — отметил Коновалов.