«Выручали добрые люди»: как в Луганске спасали животных во время боевых действий

Летом 2014 года Луганск переживал блокаду. Жертвами тех событий стали не только десятки людей, но и множество животных. Одни погибли при обстрелах, других бросили хозяева, спешившие покинуть город. Однако некоторые луганчане взяли на себя заботу о покинутых питомцах. Во время военных действий в городе продолжал работать зоопарк и даже появился новый приют для попавших в беду зверей. Корреспондент РТ побывал в Донбассе и побеседовал с теми, кто спасал животных.

Луганск, столица самопровозглашённой ЛНР, летом 2014-го целый месяц находился практически в полной блокаде. С третьей недели июля и до конца августа в городе с населением более 400 тыс. человек отсутствовали вода и электричество, не работала сотовая связь. Блокада и артобстрелы унесли десятки человеческих жизней и сотни жизней тех, кто сам себе помочь не мог, — обитавших в Луганске животных.

Как рассказала в беседе с RT директор луганского зоопарка Светлана Оксенгорова, с началом блокады парк Первого мая и расположенный на его территории зверинец обстреливались почти каждый день. На тот момент в нём находились более полутора сотен различных зверей и птиц.

«Нас спасло то, что в парке много аттракционов и деревьев. Они приняли на себя значительную часть осколков. Тем не менее мои сотрудники каждый день рисковали жизнью. Сразу после начала обстрелов я собрала коллектив и сказала, что останусь с животными, но ни от кого больше этого не требую. Однако почти все остались на работе», — вспоминает Оксенгорова.

По её словам, в те дни даже добраться до зоопарка было нелегко, так как общественный транспорт почти не ходил. Директор приезжала на велосипеде, а другие работники зооуголка приходили пешком.

Как рассказали сотрудники зверинца, самой сложной задачей было прокормить животных.

«Для травоядных мы косили траву в нашем парке. Её тогда было много. Кроме того, иногда удавалось раздобыть овощи на частных огородах. Ведь многие уехали и всё здесь бросили», — рассказала сотрудница зоосада Ирина.

В зоопарке Луганска

© Владимир Ващенко

Найти корм хищникам было гораздо сложнее. Мясо каждый день требовалось льву, медведице, волку, лисам, орлу и грифу.

«Выручало чужое несчастье: осколки мин нередко убивали коров, лошадей и коз в частном секторе. Так что иногда удавалось договориться с их хозяевами, чтобы они отдали трупы этих несчастных зверей нам. Периодически также выручали ополченцы, которые давали нам мясо из своей столовой», — рассказала Оксенгорова.

«Лев совсем не переносил стрельбы»

Многие обитатели зоопарка в Луганске гибли даже не в результате обстрелов, а потому что не выдерживали стресс.

«Звери и птицы в массе своей не любят резких звуков, фейерверков, петард, а тем более мощных взрывов. У нас есть разные попугайчики в зоопарке, так вот часть из них, особенно молодые, умерли после начала интенсивных обстрелов в течение двух-трёх суток. От шока у них разорвались сердца. Оставшихся мы старались прятать в тёмных клетках или укрывать», — рассказала директор зверинца.

В зоопарке Луганска

© Светлана Оксенгорова

Когда начались боевые действия, одним из самых молодых жителей зоопарка был лев Симба, у которого тогда только начала отрастать грива.

«Он был практически ещё львёнком тогда. Симба совсем не переносил стрельбы. И как только она начиналась, метался по клетке, осколки не попали в него чудом. Иногда нам удавалось заблаговременно загнать его в зимнюю клетку, где более безопасно», — вспоминает директор зоопарка.

В зоопарке Луганска

© Светлана Оксенгорова

Пожилая гималайская медведица Маша вела себя более спокойно.

«Вокруг её клетки ещё в мирное время часто собирались шумные дети, рядом работали аттракционы. Когда начинался обстрел, Маша как по команде забивалась в угол и ложилась на живот», — рассказала сотрудница зоопарка Ирина.

Осаду медведица пережила, но в 2016 году умерла из-за преклонного возраста. Сейчас в её вольере живут двое бурых медвежат, которых директору луганского зоопарка подарили в Ростове-на-Дону.

«Погибли от шока»

Некоторые животные настолько приспособились к обстрелам, что даже выработали определённый сценарий поведения в опасной ситуации.

«Павиан по имени Чита со временем начала чувствовать опасность и особым образом кричать, а потом сразу убегала в зимнюю клетку. Чита даже открывала её сама. И мы знали: если это происходит, значит, сейчас прилетят снаряды. Мы спешно прятали животных, если получалось, а потом сами бежали в клетку к Чите. Она удачно расположена, там пережидать обстрел было безопаснее всего», — рассказала Оксенгорова.

По словам работников зоопарка, блокаду Луганска пережили практически все его обитатели, за исключением некоторых птиц.

В зоопарке Луганска

© Светлана Оксенгорова

Пострадали от боевых действий и те пернатые, которые жили в частных домах.

Как рассказал в беседе с RT Святослав, который занимается разведением попугаев, летом 2014-го он потерял несколько питомцев.

«Штук пятнадцать канареечек у меня погибли от шока. Однако большая часть моих птиц — а их у меня около двухсот — выжила. Я каждый день собирал для них траву в промежутках между обстрелами. Тогда, кстати, вороны и прочие птицы от стресса бросали птенцов. Часть из них, конечно, не пережила те события», — вспоминает собеседник RT.

На произвол судьбы

Однако далеко не всем животным Луганска повезло так, как обитателям зоопарка.

«Очень многие жители, у которых были домашние животные, в те дни покинули город, бросив своих питомцев. Например, в одном из частных домов ротвейлера оставили на цепи. Отстегнуть его соседи не успели, он так и погиб от взрыва мины. Множество кошек и собак остались запертыми в квартирах и умерли там от голода и жажды», — рассказала RT Галина, основатель луганского приюта для животных «Помоги другу».

По её словам, часть луганчан, которые понимали, что не могут больше содержать животных, просто относили их на местный рынок, в надежде, что там они найдут себе пропитание.

«Я видела всё это. Постепенно я стала подбирать и выхаживать больных зверей. Часть из них пострадали от обстрелов. Овчарке по кличке Рекс осколком мины перебило лапу. Животное хромало, но я его подобрала и нашла ему ветеринара», — вспоминает хозяйка приюта.

В итоге Рекс так привязался к Галине, что отказался уходить из приюта.

По словам собеседницы RT, во время активных боевых действий она договаривалась с ветеринарными клиниками и зоомагазинами, чтобы те передавали ей препараты и корма.

«Что-то, конечно, я покупала на свои деньги, но мои возможности весьма скромны. Так что выручали добрые люди и волонтёры», — рассказала она.

Овчарка Рекс, пострадавшая от разрыва мины в Луганске

© Владимир Ващенко

По словам добровольцев, которые сейчас работают в приюте «Помоги другу», во время обстрелов на улице оказались даже породистые и редкие животные.

«Были персидские кошки, были йорки, терьеры. Всех мы старались выходить и вылечить. Потом, начиная с декабря 2015 года, люди стали возвращаться в город, и мы стали находить животным уже новых хозяев. Сейчас породистых раздали почти всех», — отметила в беседе с RT волонтёр Ксения.

По её словам, некоторых пострадавших питомцев сразу после снятия блокады Луганска забрали любители животных из Польши.

«Там есть организация, которая занимается помощью кошкам-инвалидам. Её представители доехали до нашего приюта через украинские и наши блокпосты и забрали пять слепых кошек», — рассказала Ксения.

В луганском приюте для животных «Помоги другу»

© Владимир Ващенко

Сотрудники приюта отмечают, что сейчас стало работать легче. Однако брошенных животных в приюте всё ещё много.

«Мы сотрудничаем с некоторыми ветеринарными врачами, сделали все необходимые прививки. Однако новых животных стараемся не брать. Их у нас более сотни, а финансовой возможности помогать всем у нас нет», — заключила Галина.