Ограбление по-украински: в Харькове освободили заложников из отделения почты

Все люди, взятые в заложники в харьковском почтовом отделении, освобождены, преступник задержан. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко. 30 декабря неизвестный мужчина захватил здание почты, в котором на тот момент находились 11 человек. Полиция возбудила уголовное дело. Как развивались события в Харькове — в материале RT.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что все заложники, находившиеся в почтовом отделении в Харькове, освобождены, а захвативший здание мужчина задержан. В ходе операции никто не пострадал. Губернатор Харьковской области Юлия Светличная написала в Facebook, что сейчас с освобождёнными, а также их родственниками работают психологи и медики.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту захвата заложников. Об этом в своём Twitter сообщило МВД Украины.

«По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 («Захват заложников») Уголовного кодекса», — говорится в сообщении ведомства.

Захват почты

Днём в субботу, 30 декабря, неизвестный мужчина захватил отделение «Укрпочты», которое находится на улице Шевченко в Харькове. По информации полиции, в здании на тот момент находились 11 человек, в том числе двое детей.

«Среди заложников есть девять взрослых и двое детей, но данная информация пока не подтверждена», — сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех в эфире украинского телевидения.

По его словам, злоумышленник вёл переговоры с полицией по телефонам заложников, однако требований не выдвигал.

«Он никаких требований не выдвигает… В данный момент мы пытаемся постоянно поддерживать с ним связь и сделать всё необходимое, чтобы принять решение по освобождению заложников. Он ведёт себя абсолютно спокойно», — сказал начальник местной полиции.

На место ЧП прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, пожарные и скорая помощь. По данным украинских СМИ, территория возле места инцидента была оцеплена, движение на ближайшем перекрёстке полностью перекрыли. К отделению почты прибыли Олег Бех и начальник Харьковского управления СБУ Андрей Носач.

Кроме того, по поручению первого замглавы МВД Сергея Ярового к месту событий на самолёте были направлены дополнительные силы спецподразделения Нацполиции Украины КОРД.

Неудавшееся ограбление

Изначально злоумышленник вошёл в отделение «Укрпочты» в Харькове с целью вооружённого ограбления, но после прибытия полиции решил взять в заложники находящихся там людей. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины, депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

«Сегодня в Харькове в одно из отделений «Укрпочты» с целью вооружённого ограбления зашёл мужчина с предметом, похожим на пистолет... Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берёт всех в заложники», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Правоохранители предлагали злоумышленнику сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. «Если он этого не сделает, то могут быть приняты меры силового захвата помещения, которые могут повлечь его ликвидацию», — заявил Геращенко.

«Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтобы перед Новым годом получить пулю снайпера в голову», — отметил советник главы украинского МВД.

Освобождение пятерых заложников

В 19:23 пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своём Twitter сообщил, что глава СБУ доложил Петру Порошенко об освобождении пятерых заложников: трёх женщин и двоих детей.

«Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении пятерых заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», — написал Цеголко.

Возраст освобождённых на почте в Харькове детей составляет 11 и 13 лет.

Щойно голова СБУ доповів Президентові про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 декабря 2017 г.

Правоохранители также привлекли к переговорам отца злоумышленника. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Twitter со ссылкой на главу Нацполиции Сергея Князева.

«К переговорам по освобождению людей из отделения «Укрпочты» в Харькове привлекли отца мужчины, который взял заложников», — заявил Князев.