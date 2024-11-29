Над шестью регионами: силы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО сбили 47 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 29 беспилотников было перехвачено над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и ещё один — над Крымом. По данным губернаторов регионов, в результате атак никто не пострадал, однако в Ростовской области произошёл крупный пожар на промышленном объекте в Каменском районе.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом утром 29 ноября рассказали в Минобороны РФ.

Большую часть БПЛА перехватили над территорией Ростовской области — 29 дронов. Над Краснодарским краем ликвидировали восемь беспилотников, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и ещё один — над Крымом.

Уточняется, что ВСУ пытались атаковать российские регионы беспилотниками самолётного типа. В оборонном ведомстве действия Украины назвали попыткой совершить террористическую атаку на объекты на территории страны.

В Ростовской области после атаки произошёл крупный пожар на промышленном объекте в Каменском районе. Об этом в 04:45 мск сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, к ликвидации возгорания были привлечены 109 человек и задействовано 38 единиц техники.

В хуторе Масаловка Каменского района также повреждена кровля частного дома. «Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали», — уточнил губернатор.

Кроме того, повреждения есть и в других районах области. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков БПЛА на частное подворье повреждены стёкла в жилом доме. Обошлось без погибших и пострадавших.

Слюсарь дал поручение главам районов организовать утром подворовые обходы с целью уточнить масштабы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении.

В Брянской и Воронежской областях также обошлось без пострадавших и повреждений. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

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Поздно вечером 28 ноября об атаке украинских беспилотников сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино подвергся атаке двух беспилотников ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

В двух частных домах и хозпостройке повреждены окна и кровля. Также на территории одного из домовладений загорелась кровля хозпостройки — пожар удалось ликвидировать.

Помимо этого, в некоторых местах оказалась повреждена линия электропередачи — по словам Гладкова, без света осталась одна улица. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны.

Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлён в светлое время суток, пообещал губернатор.

В тот же вечер он отчитался о сбитом БПЛА самолётного типа над Губкинским городским округом. Пострадавших в результате попытки атаки нет.

«В селе Скородное в результате падения обломков беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также повреждён один легковой автомобиль. Кроме того, обломком перебило газовую трубу, вследствие чего началось возгорание. Аварийной службой подача газа перекрыта», — сообщил губернатор.

Днём накануне ВСУ также совершили атаку сразу на три населённых пункта Белгородской области.

По информации Гладкова, в селе Устинка Белгородского района движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В результате детонации пострадали двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго — баротравма. Обоих пострадавших госпитализировали.

Дважды противник атаковал село Грузское Борисовского района. Первый дрон нанёс удар по частному дому, вследствие чего были повреждены окна и кровля, второй сдетонировал на территории сельхозпредприятия — посечены четыре легковых автомобиля.

Кроме того, в Краснояружском районе в селе Графовка в результате атак двух FPV-дронов в одном доме выбиты окна, в двух легковых автомобилях разбиты стёкла, а также посечён кузов.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ планирует взыскать с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 млн рублей за неисполнение условий соглашения.

Также сообщалось, что в России обсуждается выделение беспилотных летательных аппаратов в отдельный вид войск.