Над Крымом, а также над Брянской и Липецкой областями: средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника
МО РФ: в ночь на 15 июля средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
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15 июля 2024
Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотников, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя ход СВО за сутки.
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Минобороны РФ показало, как экипажи танков Т-80 тульского соединения ВДВ группировки войск «Юг» помогали штурмовым подразделениям взять под контроль населённый пункт Раздоловка в ДНР.
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В Запорожской области задержаны двое граждан Украины, которые занимались шпионажем в пользу ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое жителей региона по заданию представителя Вооружённых сил Украины посредством интернет-мессенджера Telegram передавали сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ в целях последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов», — приводит агентство фрагмент заявления УФСБ.
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ВСУ за сутки выпустили 44 снаряда из артиллерии по населённым пунктам на левобережье Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо.
«За вчерашний день и минувшую ночь киевские террористы выпустили по городам и сёлам левобережья Херсонской области 44 тяжёлых артснаряда. Обстрелам боевиков преступного режима подверглись города Алёшки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Таврийск, сёла Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Солонцы, Ушкалка. Жертв и пострадавших нет», — заявил он.
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Над крупными городами ДНР за неделю было перехвачено 270 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
«За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружено и перехвачено 270 украинских беспилотников», — цитирует заявление ТАСС.
В частности, при помощи РЭБ «Купол» в пригороде населённого пункта Волноваха около железнодорожной больницы был подавлен БПЛА типа «Баба-яга».
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Обезвреженный средствами РЭБ в Орловской области украинский БПЛА упал на территории нефтебазы в Орловском муниципальном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«В результате взрыва незначительные повреждения получила ёмкость 1 тыс. куб. м для хранения нефти, других повреждений инфраструктуры нефтебазы нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
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Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в посёлке Октябрьском Белгородского района, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в Городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что возле социального объекта в посёлке Политотдельском с беспилотника сброшено два взрывных устройства без детонации. Он уточнил, что проведена эвакуация находившихся в здании людей. На месте работают оперативные службы.
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Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьков, прилетало… по личному составу (ВСУ. — RT), и склад зацепило неслабо», — цитирует его РИА Новости.
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Утром 15 июля также пресечены новые попытки Киева атаковать цели на российской территории, заявили в МО РФ.
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В течение прошедшей ночи системы ПВО армии России уничтожили и перехватили 22 украинских БПЛА, следует из заявления Минобороны РФ от 15 июля.
По данным ведомства, 15 беспилотников было нейтрализовано над территорией Брянской области. Ещё шесть было сбито над Крымом. Одну цель уничтожили над Липецкой областью.