Над Крымом, а также над Брянской и Липецкой областями: средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника

МО РФ: в ночь на 15 июля средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ

В течение прошедшей ночи системы ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника самолётного типа, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 15 БПЛА нейтрализовано над территорией Брянской области. Ещё шесть были сбито над Крымом. Один летательный аппарат уничтожен над Липецкой областью.