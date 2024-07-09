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В результате активных действий бойцов группировки «Центр»: ВС РФ освободили населённый пункт Яснобродовка в ДНР

МО РФ заявило об освобождении Яснобродовки в ДНР

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Сергей Гусаров
Военнослужащие российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Яснобродовка в ДНР, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы также улучшили тактическое положение, нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ, а также отразили пять контратак. Наряду с этим военнослужащие группировок «Запад», «Юг» и «Восток» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.
В результате активных действий бойцов группировки «Центр»: ВС РФ освободили населённый пункт Яснобродовка в ДНР
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников
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  • 10 июля 2024

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  • 09 июля 2024

    Традиционная видеоподборка RT, посвящённая событиям в зоне СВО.

  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне ожидается принятие решения о создании миссии альянса по координации военной помощи Украине. При этом Венгрия намерена подтвердить на саммите, что не будет принимать участие в работе этой миссии, подчеркнул дипломат.

  • Украина пытается получить от Вашингтона разрешение бить по аэродромам на территории России американским оружием, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

  • Военкор RT Мурад Газдиев побеседовал с волонтёром из Техаса Рональдом Годье, который не раз бывал с гуманитарной миссией в ДНР. По его словам, вина за украинский конфликт полностью лежит на США.

  • Наряду с этим Небензя упомянул, что использованная Киевом установка ПВО могла быть передана украинской стороне Норвегией.

    «Ждём реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм МГП размещалась в жилых кварталах?» — заявил дипломат.

  • Небензя вновь подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине. Он отметил, что одной из целей в Киеве стал завод им. Артёма — одно из крупнейших предприятий концерна «Укроборонпром». Дипломат пояснил, что речь идёт об одном из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов на Украине.

    «Эта цель, согласно данным объективного контроля и по свидетельствам самих киевлян, была поражена. Поскольку завод находится примерно в 2 км от пострадавшей детской больницы «Охматдет», есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу, — отметил постпред России при ООН. — Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права не размещал бы системы ПВО и тяжёлые вооружения в жилых кварталах. Однако на этот момент его западные спонсоры предпочитают закрывать глаза».

  • Киевскому режиму необходимо постоянно подогревать ненависть в массах и обосновывать продолжение конфликта «искусственными трагедиями», заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя события в больнице «Охматдет».

    «Мы постоянно пишем, что ракеты ПВО ВСУ часто сбиваются с пути. Таких трагедий было множество до этого, и Банковая постоянно врала людям, что это русские бьют специально в жилые дома», — сказал он на заседании СБ ООН.

  • По предварительным данным, в Полтаве и Полтавской области зафиксировано около пяти прилётов ОТРК «Искандер», сообщает «Военная хроника».

    По данным авторов канала, одной из целей удара стал аэродром Миргород.

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