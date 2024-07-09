В результате активных действий бойцов группировки «Центр»: ВС РФ освободили населённый пункт Яснобродовка в ДНР

МО РФ заявило об освобождении Яснобродовки в ДНР

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Яснобродовка в ДНР, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы также улучшили тактическое положение, нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ, а также отразили пять контратак. Наряду с этим военнослужащие группировок «Запад», «Юг» и «Восток» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.