В ДНР подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Старомайорское, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ в течение суток составили до 1800 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два полевых склада боеприпасов украинских войск и поражён командный пункт бригады тактической авиации ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Старомайорское (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в «Военной хронике», прогресс ВСУ, достигнутый ценой огромных потерь в людях и технике в ходе прошлогоднего наступления, продолжает обнуляться.

Также бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Великая Новосёлка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар (ДНР).

Потери противника: до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

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В сводке МО РФ также говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны возле н. п. Волчанск, Весёлое, Гоптовка, Радянское и Тихое (Харьковская область).

Отразили семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и 416-го стрелкового батальона ВСУ.

Потери противника за сутки: до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14, 43, 54, 63, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии вблизи н. п. Серебрянка (ДНР), Берестовое, Синьковка и Тимковка (Харьковская область).

Противник потерял до 570 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица L119 производства Великобритании.

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По данным оборонного ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24, 28, 41, 54-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр (ДНР).

Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах н. п. Новгородское, Калиново, Карловка и Розовка (ДНР).

Отразили пять контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, два пикапа. Поражены три 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны возле н. п. Мирное, Нестерянка (Запорожская область), Осокоровка и Тягинка (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два пикапа, 152-мм орудие «Гиацинт-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Помимо этого, авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами ПВО сбит самолёт МиГ-29 ВСУ. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы (HAMMER производства Франции и JDAM производства США), семь реактивных снарядов (HIMARS производства США и «Ураган»), а также 51 беспилотный летательный аппарат.