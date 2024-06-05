Над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей: в МО РФ заявили об уничтожении пяти БПЛА за ночь
МО РФ: за ночь над тремя регионами России уничтожено пять беспилотников
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
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05 июня 2024
Расчёты ЗРК «Бук-М1» подразделений ПВО группировки войск «Восток» из Забайкальского края уничтожили несколько снарядов РСЗО HIMARS в ходе боевого дежурства на Южно-Донецком направления СВО.
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В результате произошедшего 4 июня артиллерийского обстрела ВСУ села Новозлатополь (Запорожская область) тяжёлые ранения получили 11 человек, они госпитализированы. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что в реанимации от полученных ранений скончался пятилетний ребёнок.
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Украинские войска используют под БПЛА Bayraktar аэродром Кульбакино в Николаевской области, заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Теперь аэродром в Кульбакине начали использовать под БПЛА. Да не простые, а, по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьёзного типа — Bayraktar», — приводит его слова ТАСС.
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Как уточнил минувшей ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотник противник двигался по направлению к Воронежу на предельно низкой высоте. По информации главы региона, пострадавших и разрушений на земле нет.
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В ночь на 5 июня дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности пять украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей. Об этом говорится в утреннем сообщении Минобороны России.