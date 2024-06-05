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Над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей: в МО РФ заявили об уничтожении пяти БПЛА за ночь

МО РФ: за ночь над тремя регионами России уничтожено пять беспилотников

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Сергей Гусаров
В ночь на 5 июня дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности пять украинских беспилотников, которые противник намеревался использовать для террористических атак на российские объекты. Как заявили в Минобороны РФ, украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей.
Над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей: в МО РФ заявили об уничтожении пяти БПЛА за ночь
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив
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  • 05 июня 2024

    Расчёты ЗРК «Бук-М1» подразделений ПВО группировки войск «Восток» из Забайкальского края уничтожили несколько снарядов РСЗО HIMARS в ходе боевого дежурства на Южно-Донецком направления СВО.

  • В результате произошедшего 4 июня артиллерийского обстрела ВСУ села Новозлатополь (Запорожская область) тяжёлые ранения получили 11 человек, они госпитализированы. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что в реанимации от полученных ранений скончался пятилетний ребёнок.

  • Украинские войска используют под БПЛА Bayraktar аэродром Кульбакино в Николаевской области, заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Теперь аэродром в Кульбакине начали использовать под БПЛА. Да не простые, а, по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьёзного типа — Bayraktar», — приводит его слова ТАСС.

  • Главные события спецоперации за 4 июня — в материале RT.

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  • Как уточнил минувшей ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотник противник двигался по направлению к Воронежу на предельно низкой высоте. По информации главы региона, пострадавших и разрушений на земле нет.

  • В ночь на 5 июня дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности пять украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей. Об этом говорится в утреннем сообщении Минобороны России.

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