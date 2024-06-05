Над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей: в МО РФ заявили об уничтожении пяти БПЛА за ночь

МО РФ: за ночь над тремя регионами России уничтожено пять беспилотников

В ночь на 5 июня дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности пять украинских беспилотников, которые противник намеревался использовать для террористических атак на российские объекты. Как заявили в Минобороны РФ, украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей.