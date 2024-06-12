«Пусть нас ищут»: как работает войсковая разведка на берегу Днепра

Чтобы побеждать, воинская часть работает как единый механизм: бойцы различных подразделений и специальностей помогают друг другу. О слаженных действиях разведки и танкистов 126-й гвардейской бригады Черноморского флота в Херсонской области — в репортаже RT.

«Понесу, как будто прогуливаюсь», — Сержант Гад (позывной, полученный по мирной профессии гида-историка; не лезущие за острым словом в карман однополчане окрестили Гида Гадом) закрывает увесистый ящик для коптера, берёт его за ручку и помахивает кофром, словно это лёгкая сумка.

В этом только доля шутки. Потому что сейчас Сержант Гад и его напарник по отдельности спокойно пойдут по улицам посёлка на берегу Днепра, чтобы никто не догадался, что они аэроразведчики из только что закончившего работу расчёта.

По пути Сержант Гад петляет и делает остановки — уходит в открытый, кем-то оставленный гараж, стоит под крыльцом дома. Для прохожих он просто боец, который куда-то идёт по своим делам.

«Местные в целом нормально относятся, — объясняет он, почему не очень-то боится, что его сдаст вэсэушникам кто-то из жителей посёлка. — «Ждуны», наверное, есть, но если бы хотели, то давно нас выдали бы. Больше опасаться надо, что нас с той стороны заметят такие же разведчики».

Вскоре Сержант Гад уходит с улиц, идёт дальше огородами, меняя направление, пока не наступят сумерки. В это время суток мало кто с воздуха различит фигуру, которая скользит мимо палисадников.

«Главное качество разведчика — быть незаметным, — объясняет он. — На островах и на берегу в секретах (наблюдательных сторожевых постах. — RT) лежат наши ребята и ничем себя не обнаруживают. Враг не должен понимать, когда его засекли. Если в ход пошёл автомат или нож, то всё — разведгруппу увидели. Так и тут: мы не должны привлекать внимание ни с неба, ни с земли. Двое — это всегда расчёт дрона, об этом знают даже бабушки. А один военный мало ли куда направляется».

«По серости» Сержант идёт к дому, где квартирует другой расчёт. Если собеседник RT с напарником работали днём, то эти бойцы будут действовать ночью. Разведка идёт круглосуточно. Ночная смена уже готовится к вылетам, коротая время за просмотром результатов своей предыдущей работы. «Смотрите: что называется, было — стало», — с удовольствием демонстрирует один из разведчиков ролик на телефоне.

На записи фигурка в камуфляже спокойно сидит на берегу реки. Правда, недолго: скоро с коптера летит «сброс», происходит взрыв, фигурка падает и удирает. «Вэсэушник рыбу удил, вообще с нами решил не считаться», — поясняет боец. Это точно был не местный житель, уточняет разведчик, мирных в этом месте быть не могло. Да и в любом случае наши операторы БПЛА сначала долго наблюдают за любым появившимся — бывает и такое, что украинские военные маскируются под гражданских.

Затем следуют записи ударов по лодкам и по строениям, где прятались украинские военные. «Гоняли иногда их прямо из дома в дом, не давали отдышаться», — комментируют разведчики происходящее на экране смартфона.

Ночной дозор

С наступлением темноты «ночной дозор» — так себя назвала новая смена — уходит на позиции. Вэсэушники, вероятно, сегодня попытаются вновь переправиться на лодках. Коптер взмывает в темень с огорода. Уже через несколько минут пилот озабоченно смотрит в угол экрана: «Буквально шторм, дует прямо на нас. Против ветра дойдёт, повисит немного — и сразу следующий запустим».

Расчёту приходится принимать и отправлять дроны практически непрерывно для того, чтобы преодолеть сильный ветер, дрону надо тратить заряд батареи, обратно беспилотник долетает на считаных процентах. Но задачу — наблюдать за рекой и островами — никто не отменял. Темень и ненастье — самое удобное время для диверсий. Поэтому бойцы снова и снова поднимают в воздух БПЛА.

Утром бойцы, работавшие ночью, сменяются новым расчётом, у которого задача — корректировать огонь танка. Надо разнести здание, где вэсэушники устроили схрон. БПЛА уходит в небо, на экране оператора появляется цель.

RT

Ещё слышен затихающий звон от выстрела, а танк уже сдаёт назад, потом лихо разворачивается на одном месте и уходит по песчаным проплешинам в лесополосу. «Крадёмся!» — радостно орёт командир танка, широко улыбаясь. И сам смеётся, ведь двигатель ревёт так, что слышно на километры вокруг. Но с противоположного берега боевую машину не видно. Устройства радиоэлектронной борьбы в округе включены, дронам летать сложно, а если кто-то пытается вычислить позицию с помощью РЛС или станции акустической разведки, то танкисты на это отвечают активным маневрированием — боевая машина стремительно меняет позиции.

Попетляв по лесу, она замирает около рощи. Экипаж немедленно выбирается наружу, прыгает с брони и разбирает небольшую кучу хвороста. Под ней яма с боеприпасами. Мехвод, наводчик и командир быстро пополняют снарядами укладку: танк должен быть готов к бою и походу в любой момент. После пополнения укладки машина срывается с места. «Сейчас немного покружим по лесу, как будто катаемся, — веселится командир экипажа. — Пусть ищут».