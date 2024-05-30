Над акваторией Азовского и Чёрного морей: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь восьми ракет ATACMS и восьми БПЛА
МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили восемь ракет ATACMS и восемь БПЛА
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
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30 мая 2024
В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах, которую готовили завербованные разведкой Украины местные жители. Об этом сообщает ФСБ России.
По данным ведомства, агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях ВС России, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.
Один из диверсантов случайно подорвался на бомбе, которую вытаскивал из схрона, четверо других арестованы и дают показания.
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Москва остаётся открытой для переговоров по Украине, сказал Лавров, отметив, что речь идёт именно о мире, а не о перемирии.
«Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения», — сказал министр в беседе с РИА Новости.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог о мире на Украине трудно представить с учётом правления «партии войны» в Киеве.
«В Киеве правит «партия войны», и она стремится как минимум на словах одержать победу над Россией на поле боя. В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — сказал министр в интервью РИА Новости.
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«Военная хроника» сообщила, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области.
«Наиболее плотный удар ночью был нанесён по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Туда, по предварительным данным, прилетело от пяти до семи крылатых ракет», — говорится в публикации.
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Как заявили в Минобороны РФ утром 30 мая, за ночь над акваторией Азовского моря уничтожены восемь оперативно-тактических ракет ATACMS.
Над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крыма перехвачены восемь БПЛА. Помимо этого, уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.