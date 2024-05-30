Над акваторией Азовского и Чёрного морей: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь восьми ракет ATACMS и восьми БПЛА

МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили восемь ракет ATACMS и восемь БПЛА

В течение прошедшей ночи средства ПВО пресекли ряд попыток украинских военных атаковать объекты на российской территории. Как заявили в Минобороны РФ утром 30 мая, над акваторией Азовского моря уничтожены восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Наряду с этим восемь БПЛА перехвачены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крыма. Помимо этого, уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.