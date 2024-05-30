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Над акваторией Азовского и Чёрного морей: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь восьми ракет ATACMS и восьми БПЛА

МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили восемь ракет ATACMS и восемь БПЛА

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Сергей Гусаров
В течение прошедшей ночи средства ПВО пресекли ряд попыток украинских военных атаковать объекты на российской территории. Как заявили в Минобороны РФ утром 30 мая, над акваторией Азовского моря уничтожены восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Наряду с этим восемь БПЛА перехвачены над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крыма. Помимо этого, уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
Над акваторией Азовского и Чёрного морей: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь восьми ракет ATACMS и восьми БПЛА
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив
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  • 30 мая 2024

    В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах, которую готовили завербованные разведкой Украины местные жители. Об этом сообщает ФСБ России.

    По данным ведомства, агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях ВС России, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

    Один из диверсантов случайно подорвался на бомбе, которую вытаскивал из схрона, четверо других арестованы и дают показания.

  • Москва остаётся открытой для переговоров по Украине, сказал Лавров, отметив, что речь идёт именно о мире, а не о перемирии.

    «Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения», — сказал министр в беседе с РИА Новости.

  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог о мире на Украине трудно представить с учётом правления «партии войны» в Киеве.

    «В Киеве правит «партия войны», и она стремится как минимум на словах одержать победу над Россией на поле боя. В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — сказал министр в интервью РИА Новости.

  • «Военная хроника» сообщила, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области.

    «Наиболее плотный удар ночью был нанесён по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Туда, по предварительным данным, прилетело от пяти до семи крылатых ракет», — говорится в публикации.

  • Как заявили в Минобороны РФ утром 30 мая, за ночь над акваторией Азовского моря уничтожены восемь оперативно-тактических ракет ATACMS.

    Над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Крыма перехвачены восемь БПЛА. Помимо этого, уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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