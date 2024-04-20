Над территориями восьми регионов России: в Минобороны заявили об уничтожении и перехвате 50 БПЛА за ночь
МО: за ночь над регионами России перехвачено и уничтожено 50 БПЛА
- РИА Новости
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20 апреля 2024
Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что военнослужащие объединения вели успешные действия по освобождению села Работино.
Кроме того, бойцы в ходе обороны левого берега реки Днепр вели контрбатарейную борьбу с целью пресечь удары ВСУ по гражданским объектам, а также выполняли задачи по уничтожению плавсредств, живой силы и техники на правом берегу Днепра.
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Минобороны РФ утром 20 апреля сообщило о перехвате и уничтожении 50 украинских БПЛА за ночь над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, а также Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.