Над территориями восьми регионов России: в Минобороны заявили об уничтожении и перехвате 50 БПЛА за ночь

МО: за ночь над регионами России перехвачено и уничтожено 50 БПЛА

Средства ПВО в ночь на 20 апреля перехватили и уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, а также Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей. Об этом заявили в Минобороны России.

РИА Новости