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Над территориями восьми регионов России: в Минобороны заявили об уничтожении и перехвате 50 БПЛА за ночь

МО: за ночь над регионами России перехвачено и уничтожено 50 БПЛА

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Сергей Гусаров
Средства ПВО в ночь на 20 апреля перехватили и уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, а также Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей. Об этом заявили в Минобороны России.
Над территориями восьми регионов России: в Минобороны заявили об уничтожении и перехвате 50 БПЛА за ночь
  • РИА Новости
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  • 20 апреля 2024

    Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что военнослужащие объединения вели успешные действия по освобождению села Работино.

    Кроме того, бойцы в ходе обороны левого берега реки Днепр вели контрбатарейную борьбу с целью пресечь удары ВСУ по гражданским объектам, а также выполняли задачи по уничтожению плавсредств, живой силы и техники на правом берегу Днепра.

  • Минобороны РФ утром 20 апреля сообщило о перехвате и уничтожении 50 украинских БПЛА за ночь над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, а также Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

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