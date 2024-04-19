Над Белгородской областью и Чёрным морем: в МО РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО, трёх БПЛА и трёх ракет ATACMS
МО: за ночь над регионами России уничтожены 25 снарядов РСЗО и три ракеты ATACMS
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
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19 апреля 2024
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что трое военнослужащих ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.
По его словам, украинские военные проинформировали российскую сторону о своих планах заранее, всё было скоординировано и прошло успешно.
«Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», — написал Сальдо в Telegram.
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ФСБ пресекла намерения жителя Мурманска передать представителю Украины информацию о передвижении техники и военнослужащих ВС РФ.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, действия мурманчанина создавали условия для совершения госизмены, но в силу отсутствия состава преступления сотрудники ФСБ ограничились официальным предостережением о недопустимости подобных действий.
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Российские бойцы рассказали, что из-за сложного рельефа местности на участке фронта между Клещеевкой и селом Красным приходится доставлять боекомплекты «эстафетой». На этом направлении ВС РФ противостоит батальон «Айдар»*. Подробности — в сюжете военкора RT Влада Андрицы.
* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.
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По данным николаевского подполья, ВС России также нанесли удар по Мартыновскому аэродрому.
«Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилёт около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах», — заявил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.
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Жители Харьковской области ждут полного освобождения, заявил глава администрации области Виталий Ганчев. В беседе с РИА Новости он сказал, что они неоднократно задавали вопросы о сроках освобождения региона.
«Обращаются к нам, спрашивают. Люди уже хотят возвращаться домой», — приводит агентство слова Ганчева.
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В Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооружённых формирований Украины, который находился на довольно внушительном удалении от первой линии обороны. Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наёмники», — приводит его слова ТАСС.
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Военнослужащие группировки войск «Центр» поразили 380 целей за сутки, заявил начальник пресс-центра объединения Александр Савчук.
«Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение 380 выявленным целям противника, в том числе 25 опорным пунктам и примерно 120 позициям полевой артиллерии», — заявил он.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде на Украине.
«Кировоград, прилёт в 06:50 в городе было слышно как отдалённый удар. Направление называют — в стороне аэродрома Канатово, через 10—15 минут после удара в сторону аэродрома проехало восемь скорых», — приводит его слова РИА Новости.
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В Минобороны РФ утром 19 апреля заявили о пресечении новых попыток Киева устроить террористические атаки над регионами России.
В течение прошедшей ночи над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря в общей сложности уничтожено 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, три беспилотника и три оперативно-тактические ракеты ATACMS.