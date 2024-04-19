Над Белгородской областью и Чёрным морем: в МО РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО, трёх БПЛА и трёх ракет ATACMS

МО: за ночь над регионами России уничтожены 25 снарядов РСЗО и три ракеты ATACMS

Дежурные средства ПВО пресекли попытки Киева устроить террористические атаки на объекты, расположенные на российской территории, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение прошедшей ночи над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря в общей сложности уничтожено 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, три беспилотника и три оперативно-тактические ракеты ATACMS.