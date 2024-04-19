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Над Белгородской областью и Чёрным морем: в МО РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО, трёх БПЛА и трёх ракет ATACMS

МО: за ночь над регионами России уничтожены 25 снарядов РСЗО и три ракеты ATACMS

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО пресекли попытки Киева устроить террористические атаки на объекты, расположенные на российской территории, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение прошедшей ночи над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря в общей сложности уничтожено 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, три беспилотника и три оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Над Белгородской областью и Чёрным морем: в МО РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО, трёх БПЛА и трёх ракет ATACMS
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова
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  • 19 апреля 2024

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что трое военнослужащих ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.

    По его словам, украинские военные проинформировали российскую сторону о своих планах заранее, всё было скоординировано и прошло успешно.

    «Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», — написал Сальдо в Telegram.

  • ФСБ пресекла намерения жителя Мурманска передать представителю Украины информацию о передвижении техники и военнослужащих ВС РФ.

    Как сообщили в региональном управлении ФСБ, действия мурманчанина создавали условия для совершения госизмены, но в силу отсутствия состава преступления сотрудники ФСБ ограничились официальным предостережением о недопустимости подобных действий.

  • Российские бойцы рассказали, что из-за сложного рельефа местности на участке фронта между Клещеевкой и селом Красным приходится доставлять боекомплекты «эстафетой». На этом направлении ВС РФ противостоит батальон «Айдар»*. Подробности — в сюжете военкора RT Влада Андрицы.

    * «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

  • По данным николаевского подполья, ВС России также нанесли удар по Мартыновскому аэродрому.

    «Николаевская область, Вознесенский район. Аэродром Мартыновка получил прилёт около полуночи, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах», — заявил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.

  • Жители Харьковской области ждут полного освобождения, заявил глава администрации области Виталий Ганчев. В беседе с РИА Новости он сказал, что они неоднократно задавали вопросы о сроках освобождения региона.

    «Обращаются к нам, спрашивают. Люди уже хотят возвращаться домой», — приводит агентство слова Ганчева.

  • В Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооружённых формирований Украины, который находился на довольно внушительном удалении от первой линии обороны. Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наёмники», — приводит его слова ТАСС.

  • Военнослужащие группировки войск «Центр» поразили 380 целей за сутки, заявил начальник пресс-центра объединения Александр Савчук.

    «Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение 380 выявленным целям противника, в том числе 25 опорным пунктам и примерно 120 позициям полевой артиллерии», — заявил он.

  • Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде на Украине.

    «Кировоград, прилёт в 06:50 в городе было слышно как отдалённый удар. Направление называют — в стороне аэродрома Канатово, через 10—15 минут после удара в сторону аэродрома проехало восемь скорых», — приводит его слова РИА Новости.

  • В Минобороны РФ утром 19 апреля заявили о пресечении новых попыток Киева устроить террористические атаки над регионами России.

    В течение прошедшей ночи над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря в общей сложности уничтожено 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, три беспилотника и три оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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