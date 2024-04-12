В ходе встречи с Лукашенко: Путин поддержал идею возвращения к проекту стамбульского договора по Украине

Путин согласился с идеей возвращения к проекту стамбульского договора по Украине

Владимир Путин поддержал идею вернуться к проекту стамбульского договора для урегулирования по Украине. Российский лидер согласился с соответствующим предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое прозвучало в ходе их встречи. Путин отметил, что в прошлом и украинская сторона согласилась с положениями стамбульского документа.

© Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP