В ходе встречи с Лукашенко: Путин поддержал идею возвращения к проекту стамбульского договора по Украине
Путин согласился с идеей возвращения к проекту стамбульского договора по Украине
- © Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
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12 апреля 2024
Ещё один удар ВС России нанесли в районе горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, заявили в николаевском подполье.
Как заявил координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег, один из прилётов сопровождался сильной детонацией, ощущавшейся за дистанции 30 км.
По его словам, комбинат расположен на окраине города по направлению к Зеленодольску, где находятся военные городки.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по пригороду Харькова, куда перебросили военную технику.
«В 22:50 был единичный прилёт в Харькове, слышно было в стороне населённого пункта Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту стороны передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на Белгородском направлении», — приводит слова Лебедева РИА Новости.
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Помимо прочего, Путин прокомментировал массированный удар по объектам ТЭК Украины, выполненный российскими военными. Он подчеркнул, что в последнее время РФ столкнулась с серией ударов по энергетическим объектам и вынуждена была ответить.
«Мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — сказал он.
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Путин в ходе встречи с Лукашенко также выразил мнение, что на Украине сами должны решить, с какими государствами взаимодействовать.
Лукашенко в разговоре с Путиным предположил, что Украина в скором времени «одумается и поймёт, где ей счастье».
«Пускай они решают сами», — ответил Путин.
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Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился с предложенной белорусским коллегой идеей вернуться к проекту стамбульского договора по Украине.
Лукашенко предложил «достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему».
«Да, и с ним работать», — сказал Путин.
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что в документе содержалась приемлемая для Украины позиция. Путин также отметил, что Киев в прошлом согласился с предложениями в проекте договора.