Над Мордовией и ещё пятью регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь

МО: за ночь силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над регионами России

В Минобороны России заявили, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 апреля уничтожили в общей сложности 12 украинских беспилотников над территориями Мордовии, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областей.

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© Alexander Legky