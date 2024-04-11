Над Мордовией и ещё пятью регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь
МО: за ночь силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над регионами России
- globallookpress.com
- © Alexander Legky
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11 апреля 2024
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег, заявил о массированном ударе российских войск по Харькову утром 11 апреля.
«Наша агентура насчитала 16 прилётов в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами», — цитирует Лебедева РИА Новости. По его словам, удар, предположительно, нанесён по энергосистеме.
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В Минобороны РФ также рассказали о работе военнослужащих. В частности, за неделю десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили более десяти украинских БПЛА.
«В ходе дежурства были обнаружены вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолётного типа, которые по воздуху приближались к нашим передовым позициям для ведения воздушной разведки и нанесения ударов», — заявили в ведомстве.
Для уничтожения этих целей применяются расчёты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10М» и 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2.
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Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что пострадавших в результате ночного инцидента с украинским БПЛА, по предварительным данным, нет.
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Утром 11 апреля пресс-служба Минобороны сообщила о пресечении очередной террористической атаки киевского режима. Средства ПВО уничтожили в общей сложности 12 украинских беспилотников над территориями Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Мордовия.