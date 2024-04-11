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Над Мордовией и ещё пятью регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь

МО: за ночь силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над регионами России

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Сергей Гусаров
В Минобороны России заявили, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 апреля уничтожили в общей сложности 12 украинских беспилотников над территориями Мордовии, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областей.
Над Мордовией и ещё пятью регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky
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  • 11 апреля 2024

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег, заявил о массированном ударе российских войск по Харькову утром 11 апреля.

    «Наша агентура насчитала 16 прилётов в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами», — цитирует Лебедева РИА Новости. По его словам, удар, предположительно, нанесён по энергосистеме.

  • В Минобороны РФ также рассказали о работе военнослужащих. В частности, за неделю десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили более десяти украинских БПЛА.

    «В ходе дежурства были обнаружены вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолётного типа, которые по воздуху приближались к нашим передовым позициям для ведения воздушной разведки и нанесения ударов», — заявили в ведомстве.

    Для уничтожения этих целей применяются расчёты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10М» и 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2.

  • Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что пострадавших в результате ночного инцидента с украинским БПЛА, по предварительным данным, нет.

  • Утром 11 апреля пресс-служба Минобороны сообщила о пресечении очередной террористической атаки киевского режима. Средства ПВО уничтожили в общей сложности 12 украинских беспилотников над территориями Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Мордовия.

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