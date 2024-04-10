В районе Клещеевки: СМИ сообщили о применении ВСУ химического оружия на Артёмовском направлении

СМИ сообщили об использовании украинскими войсками химического оружия в зоне СВО

ВСУ применили химическое оружие в ходе боёв в районе Клещеевки на Артёмовском направлении, следует из заявлений российских силовиков. В соответствии с заключением эксперта, ознакомившегося с образцом поражающего вещества, украинская сторона применила газ, который раздражает слизистые оболочки. По одной из версий, речь идёт о белом фосфоре. Сброс колб производился с применением беспилотников.