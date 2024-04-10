В районе Клещеевки: СМИ сообщили о применении ВСУ химического оружия на Артёмовском направлении
СМИ сообщили об использовании украинскими войсками химического оружия в зоне СВО
- AP
- © Alex Babenko
-
10 апреля 2024
Из сообщений Минобороны РФ также следует, что расчёты БПЛА группировки войск «Юг» уничтожили артиллерийскую установку ВСУ, применив барражирующий боеприпас «Ланцет».
По данным ведомства, объект был обнаружен в ходе разведки с воздуха. Позднее операторы БПЛА прямым попаданием вывели из строя вражескую технику.
-
Начальник пресс-центр группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе Терны.
-
В Минобороны также рассказали об ударе штурмовиков Су-25 по опорному пункту противника на Северодонецком направлении. Экипажи поразили цель, применив неуправляемые авиационные ракеты.
«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Работаем по самому прямому предназначению», — приводит пресс-служба МО слова одного из лётчиков.
-
В пресс-службе Минобороны России заявили, что штурмовой отряд группировки войск «Центр» захватил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.
Как следует из сообщения, штурмовики, используя особенности местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и стремительно атаковали противника.
«Сломив сопротивление украинских военнослужащих, наши бойцы ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю», — рассказали в МО.
-
РИА Новости сообщило со ссылкой на российских силовиков, что украинские войска сбросили в районе Клещеевки на Артёмовском направлении колбы с химическим оружием. Ознакомившийся с образцами эксперт заключил, что ВСУ использовали газ, который раздражает слизистые оболочки. Предположительно, это белый фосфор.