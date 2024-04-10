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В районе Клещеевки: СМИ сообщили о применении ВСУ химического оружия на Артёмовском направлении

СМИ сообщили об использовании украинскими войсками химического оружия в зоне СВО

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Сергей Гусаров
ВСУ применили химическое оружие в ходе боёв в районе Клещеевки на Артёмовском направлении, следует из заявлений российских силовиков. В соответствии с заключением эксперта, ознакомившегося с образцом поражающего вещества, украинская сторона применила газ, который раздражает слизистые оболочки. По одной из версий, речь идёт о белом фосфоре. Сброс колб производился с применением беспилотников.
В районе Клещеевки: СМИ сообщили о применении ВСУ химического оружия на Артёмовском направлении
  • AP
  • © Alex Babenko
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  • 10 апреля 2024

    Из сообщений Минобороны РФ также следует, что расчёты БПЛА группировки войск «Юг» уничтожили артиллерийскую установку ВСУ, применив барражирующий боеприпас «Ланцет».

    По данным ведомства, объект был обнаружен в ходе разведки с воздуха. Позднее операторы БПЛА прямым попаданием вывели из строя вражескую технику.

  • Начальник пресс-центр группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе Терны.

  • В Минобороны также рассказали об ударе штурмовиков Су-25 по опорному пункту противника на Северодонецком направлении. Экипажи поразили цель, применив неуправляемые авиационные ракеты.

    «Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Работаем по самому прямому предназначению», — приводит пресс-служба МО слова одного из лётчиков.

  • В пресс-службе Минобороны России заявили, что штурмовой отряд группировки войск «Центр» захватил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

    Как следует из сообщения, штурмовики, используя особенности местности, с нескольких направлений скрытно приблизились и стремительно атаковали противника.

    «Сломив сопротивление украинских военнослужащих, наши бойцы ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю», — рассказали в МО.

  • РИА Новости сообщило со ссылкой на российских силовиков, что украинские войска сбросили в районе Клещеевки на Артёмовском направлении колбы с химическим оружием. Ознакомившийся с образцами эксперт заключил, что ВСУ использовали газ, который раздражает слизистые оболочки. Предположительно, это белый фосфор.

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