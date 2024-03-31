Сбиты три БПЛА и десять снарядов РСЗО Vampire: силы ПВО предотвратили атаки ВСУ в Белгородской и Ярославской областях

В двух регионах России утром 31 марта предотвращены воздушные атаки со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а над Ярославской областью — три украинских беспилотных летательных аппарата. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на месте падения дронов разрушений и пострадавших нет. В Белгородской области в результате одного из прилётов пострадала женщина.

Утром 31 марта дежурными средствами ПВО предотвращены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Так, в 06:00 мск над территорией Ярославской области были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата. Спустя час системе противовоздушной обороны удалось перехватить десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что на месте падения дронов разрушений и пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты подавленных БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом в Белгородской области пострадала одна женщина. Также, согласно данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде повреждены 18 частных жилых домовладений, выбиты окна в одной из квартир многоквартирного дома, есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.

При этом в Белгородском районе есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также повреждён один автомобиль.

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Противодействие ВСУ в зоне СВО

Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых групп соединения, подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника на Северском направлении.

Так, севернее Соледара расчёты 152-мм гаубиц Д-20 нанесли огневое поражение по району скопления живой силы украинских войск, а также уничтожили полевой склад с боеприпасами.

Как отметили в Минобороны РФ, гаубицы Д-20 ведут огонь на дальность более 17 км при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту.

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На Северодонецком направлении экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 ударами неуправляемыми авиационными ракетами сорвали ротацию подразделений ВСУ.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, уничтожена специальная техника и живая сила противника.

«Получили боевую задачу по нанесению авиационного удара для срыва ротации подразделений ВСУ. Выполнили взлёт парой с аэродрома базирования, выход в район цели, выход на боевой курс, атаку цели неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. После этого выполнили активное маневрирование с уходом вглубь своей территории с отстрелом тепловых ловушек. По докладу передового авиационного наводчика цель поражена, ротация противника сорвана. Посадка на аэродроме вылета без последствий», — рассказал лётчик Су-25 с позывным Лемур.

На Купянском направлении расчёты противотанковых орудий «Рапира» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ, которые удалось обнаружить с помощью БПЛА.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, как на Херсонском направлении военнослужащие группировки войск «Днепр» обеспечивают бесперебойную работу связи. Бойцам приходится проходить около 15 км, чтобы устранить обрывы в линиях, которые возникли в результате артиллерийских и миномётных обстрелов.

«Проводная связь хороша тем, что её не могут прослушать наши враги, если только в эту линию врезаться», — пояснил военнослужащий с позывным Шамиль.

При этом в одном из тыловых районов на территории ДНР специалисты ремонтного подразделения 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск перешли на трёхсменный режим работы для обеспечения бесперебойного восстановления и ввода в строй вооружения и военной специальной техники.

По данным Минобороны РФ, в первую очередь ремонтируются все модификации основных боевых танков, самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты. Также военнослужащие ремонтных подразделений осуществляют модернизацию техники и вооружения.