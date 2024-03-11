Пункты управления и позиции полевой артиллерии ВСУ: в группировке «Центр» заявили о поражении около 350 целей за сутки

Российские военнослужащие из группировки «Центр» за сутки поразили около 350 объектов ВСУ, среди которых два пункта управления, 14 опорных пунктов и до 90 полевых артиллерийских позиций. Об этом заявил начальник пресс-центра объединения. Наряду с этим бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла более 60 ударов по позициям украинских войск.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военнослужащие объединения за сутки поразили боевиков и технику 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригады, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах нескольких населённых пунктов.

Наряду с этим отражены две контратаки штурмовых групп 78-го десантно-штурмового полка в районах Орловки и Тоненького. В общей сложности силы группировки поразили около 350 целей.

«Нанесено огневое поражение около 350 целям противника. В том числе двум пунктам управления, 14 опорным пунктам и примерно 90 позициям полевой артиллерии», — сказал Савчук.

Кроме того, бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла более 60 ударов по позициям ВСУ. Средства ПВО сбили пять беспилотников и реактивный снаряд системы HIMARS.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что в ходе работы на Южно-Донецком направлении СВО авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили опорные пункты и места скопления боевиков 72-й механизированной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ и подразделений Национальной гвардии в районах Угледара и Старомайорского.

Кроме того, в течение суток уничтожены более 150 военнослужащих противника, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и склад боеприпасов.

В МО также опубликовали кадры работы артиллерийских подразделений ВДВ по диверсионно-разведывательным группам ВСУ, которые предпринимают безуспешные попытки форсировать Днепр.

Как заявили в МО, десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным целям как у правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских формирований, так и непосредственно на воде.

Из сообщения оборонного ведомства следует, что точным огнём были уничтожены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившихся к отплытию. Отмечается, что расчёты получили цели и оперативно отработали по ним с минимальной корректировкой.

Работа авиации по позициям ВСУ

Наряду с этим в Минобороны России рассказали, что звено штурмовиков Су-25 ВКС, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск «Центр», в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление боевиков, а также легкобронированную технику ВСУ на Авдеевском направлении.

«Осуществляя сближение с целью на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, штурмовики прибыли к точке открытия огня. Выполнив пуск неуправляемых ракет С-8, лётчики совершили противоракетный манёвр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек с резкой сменой направления полёта», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в МО, воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника не помешало лётчикам успешно поразить цели и вернуться на аэродром базирования.

На Южно-Донецком направлении экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — уточнили в МО.

После получения подтверждения об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.