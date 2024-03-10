«Выкатиться, навестись, отработать»: как расчёты РСЗО «Град» уничтожают позиции ВСУ

Минобороны России опубликовало видео работы расчётов РСЗО «Град» на Южно-Донецком направлении СВО. Каждая боевая машина несёт пакет из 40 реактивных снарядов с дальностью поражения до 40 км. Как отметили в ведомстве, расчёты наносят ракетные удары по позициям ВСУ, уничтожая живую силу и военную технику противника.

Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» наносят ракетные удары по позициям ВСУ, уничтожая живую силу и военную технику противника на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

Каждая боевая машина несёт 40 реактивных снарядов с дальностью поражения до 40 км. Залп только одной боевой машины обеспечивает площадь поражения живой силы около 1 тыс. кв. м.

Ракетчики наносят удары по позициям противника ежедневно, в любое время суток и в любую погоду, отметили в ведомстве.

Боевая машина может развернуться где угодно, поэтому противнику сложно вычислить и уничтожить цель. Как отмечают в МО РФ, экипажи «Градов» действуют максимально быстро — на развёртывание, нанесение удара и смену огневой позиции уходит всего несколько минут.

«С момента выезда на всё уходит две-три минуты. Выкатиться, навестись, отработать», — цитирует сайт ведомства оператор-наводчик РСЗО «Град» Валерия.

Расчёты РСЗО «Град» уничтожают позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчёты БПЛА навели артиллерию на РЛС противника на правом берегу Днепра

Как заявили в Минобороны России, оператор БПЛА «Орлан-10» в ходе полёта над правым берегом Днепра обнаружил позицию размещения вражеской РЛС.

Координаты были переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить её ударом высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь». После получения команды расчёт САУ «Мста-С» произвёл выстрел и с 20 км уверенно поразил радиолокационную станцию.

«Спектр задач довольно-таки широкий — задачи воздушной разведки, корректировки артиллерии, авиации, сопровождение колонн противника. Противник хорошо маскируется и находится под постоянным наблюдением, один беспилотник сменяет другой, чтобы не прерывалась воздушная разведка», — рассказал командир роты беспилотников с позывным Степь.

Как подчеркнули в Минобороны, военнослужащие группировки «Днепр» ежедневно в режиме реального времени с помощью БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра и отслеживают передвижения противника.

РИА Новости

© Евгений Биятов

При этом проводится корректировка ударов реактивной и ствольной артиллерии, также осуществляется наведение FPV-дронов на вражеские цели.

Более выгодные рубежи

Как говорится в сводке Министерства обороны России о ходе СВО за 9 марта, ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях.

Подразделения Южной группировки войск на Донецком участке нанесли поражение противнику в районах Белогоровки (ЛНР), Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки (ДНР). ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

В свою очередь, на Авдеевском участке подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Новосёловка Первая, Торецк и Новогродовка (ДНР). Противник потерял до 450 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire производства Чехии, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.