После разрушительных боёв Авдеевка стала малопригодной для проживания мирного населения. Большинство домов превратились в руины, нет водоснабжения и электричества. И сейчас, пока российские военнослужащие зачищают город от неразорвавшихся снарядов и мин, жителей вывозят подальше от войны в Ясиноватую. Корреспондент RT поговорил с эвакуированными и узнал, как они пережили украинскую оккупацию.

Жительнице Авдеевки Алевтине 73 года. Она родилась в России, на Урале, но, когда была совсем маленькой, родители переехали в Ростовскую область. Как говорит пенсионерка, в Донецке оставались её друзья, с которыми она познакомилась во время учёбы и часто ездила к ним в гости. В итоге она влюбилась в столицу Донбасса и переехала жить в Авдеевку — маленький спокойный городок по соседству.



Женщина отмечает, что до 2014 года на Украине все жили мирно и дружно. Но после переворота людей словно подменили.

«Была у меня подруга с Западной Украины. Мы дружили семьями, работали вместе, вместе крестили детей и провожали их в армию. А после 2014 года она мне вдруг неожиданно заявила: «Зачем вы (русские. — RT) припёрлись сюда?» А русские никогда никого не обижали. И всё, мы вдруг стали москалями», — вспоминает Алевтина.

Когда началась СВО, Алевтина во что бы то ни стало решила дождаться освобождения города от украинских националистов. Последние несколько месяцев ей пришлось жить в подвале.

«Как-то пошёл слух, что будут силком эвакуировать. Все начали прятаться, как тараканы. Не хотели уезжать на Украину», — улыбается женщина.

«17 февраля я с лёгкостью вздохнула. Русские пришли неожиданно... Едет машина, на ней «Z» написано. Мы обрадовались. До этого два дня уходили украинцы, а на третий пришли русские. Очень рады были».

«Устраивали теракты»

Эвакуированная из Авдеевки Ирина Кузнецова рассказывает, что перед отступлением, почувствовав, что город не удержать, военнослужащие ВСУ стали убивать мирных жителей, не желавших уезжать.

«Они когда начали бежать, такие теракты устраивали. Взорвали АТБ, а там 16 человек погибли. Под плитами остались лежать. Братская могила. Потом бомбанули универмаг, четыре человека лежат под завалами... Они вот совершили теракт — сразу укроСМИ приезжают и говорят: «Это Россия всё сделала». Хотя России не было там», — отмечает Ирина.

По её мнению, украинские власти намеренно создавали гуманитарную катастрофу в городе. В последние месяцы в Авдеевке не хватало продовольствия и воды, не было электричества. Квартиры приходилось отапливать буржуйками.

Также по теме «Теперь можно не бояться»: жители Авдеевки рассказали RT, как ждали прихода российских войск По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в недавно освобождённой российскими войсками Авдеевке сейчас находятся несколько сотен мирных...

«Отношение к русским, конечно, плохое. Барабаш (глава военной администрации Виталий Барабаш. — RT) по городу ездил на машине с красно-чёрным флагом «Правого сектора»* и говорил: «Кто побывал в Донецке — это всё вражеские территории, ни работы вам, ничего не будет». Пенсию мне не давала Украина».

«Последние дни вэсэушники гуськом из города бежали, — продолжает рассказ женщина. — Бегут по шесть-семь человек в сторону завода, а мы радуемся. Когда русские солдаты пришли, я их вышла встречать со слезами на глазах».

«С той Украиной распрощалась»

Елена родилась в Авдеевке, там окончила школу, вышла замуж и родила сына Николая. Говорит, до сих пор не понимает, для чего Киев решил «стравить два братских народа».

«Я сама украинка, но с той Украиной я распрощалась раз и навсегда», — эмоционально заявляет Елена.

Постоянное враньё — это одна из причин, как говорит женщина, по которой ей не нравятся нынешние украинские власти.

«Вот говорят, что нам когда-то на украинском общаться запрещали (во времена СССР. — RT). Все враньё. Сын у меня заканчивал украинский класс. Все свободно общались на двух языках», — говорит она.

Последние два года семья безвылазно провела в подвале, остерегаясь вэсэушников. Елена боялась, что мужа и сына могут мобилизовать и отправить на фронт. При этом, как отмечает женщина, местные жители украинских военнослужащих не любили — и те об этом знали.

«Они (ВСУ. — RT) знали, что местные их не любят. Идёт как-то впереди украинский солдат и по мобильному телефону с матерью разговаривает. А мне слышно. Говорит: «Мама, как пройду по городу — вся спина заплёвана»... Мы с ВСУ не общались, сидим возле подъезда. Они появляются, а мы прячемся», — рассказывает Елена.

Сын Елены Николай, вступая в разговор, начинает вспоминать, как они встречали российских солдат.

«Нас увидели и улыбаются. А я как раз только чаю себе заварил на плитке. Вышел, говорю: «Пацаны, а может, вам чаю?» Они аж удивились: «А есть?» Угостил чаем. Целый день они с нами пробыли. А нас они назвали великомучениками. За то, что мы готовы были умереть, но только на Украину не уезжать. Бои же тяжёлые были очень», — вспоминает Николай.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).