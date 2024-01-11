«В результате систематического огневого воздействия»: МО РФ сообщило об уничтожении за сутки до 710 военнослужащих ВСУ
ВСУ в течение прошедших суток потеряли до 710 военнослужащих
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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 710 человек личного состава. Это следует из данных сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.
Так, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Берестовое (Харьковская область) и Терны (ДНР).
Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22, 42 и 93-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Андреевка и Клещеевка (ДНР).
Потери противника составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортёра, 15 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
На Артёмовском направлении подразделения беспилотных летательных аппаратов Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили подбитый украинский танк. Бросив в открытые люки гранату, бойцы окончательно вывели его из строя, чтобы не допустить его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта. Таким же образом была выведена из строя вражеская БМП-1, ранее поражённая ударом FPV-дрона.
Кроме того, расчёты беспилотников успешно работают по пехоте противника, ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ.
- Поражение позиций, личного состава и техники ВСУ коптерами ВДВ на Артёмовском направлении
На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Новомихайловка и Павловка (ДНР). Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).
Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.
Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачен один реактивный снаряд HIMARS и сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.