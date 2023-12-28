На Купянском направлении: в МО сообщили об отражении бойцами группировки войск «Запад» шести атак штурмовых отрядов ВСУ
ВКС России и средства ПВО за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25
- Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-мм гаубицы «Мста-Б»
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции.
На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии и авиации отразили шесть атак штурмовых групп 30, 43, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ивановка и Синьковка (Харьковская область).
По данным российской стороны, противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).
За сутки противник потерял до 210 человек, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin — производства США и «Гвоздика».
На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике подразделений 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Андреевка (ДНР).
По данным МО, общие потери ВСУ в этом секторе составили до 230 военнослужащих. Также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab польского производства, две САУ «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли удары по формированиям ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР).
Противник потерял здесь до 115 человек личного состава и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также САУ «Гвоздика».
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации поразили расположение бойцов и технику ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и два орудия Д-30.
На Херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ за сутки составили 60 человек и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin, два орудия «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику противника в 138 районах, а также склад топлива для военной техники ВСУ.
Истребительная авиация ВКС России сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе Краматорска (ДНР). Средства противовоздушной обороны сбили ещё два украинских самолёта Су-25 в районах н. п. Новогригоровка (Запорожская область) и Токаревка (Херсонская область).
Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 33 украинских беспилотника.