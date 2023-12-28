Военнослужащие группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, противник потерял до 55 человек. Ещё три атаки ВСУ были отражены на Краснолиманском направлении, украинская сторона потеряла здесь до 210 военнослужащих. Кроме того, за сутки ВКС России и средства ПВО сбили три украинских штурмовика Су-25.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии и авиации отразили шесть атак штурмовых групп 30, 43, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ивановка и Синьковка (Харьковская область).

По данным российской стороны, противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

За сутки противник потерял до 210 человек, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin — производства США и «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике подразделений 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Андреевка (ДНР).

По данным МО, общие потери ВСУ в этом секторе составили до 230 военнослужащих. Также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab польского производства, две САУ «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли удары по формированиям ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР).

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Противник потерял здесь до 115 человек личного состава и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации поразили расположение бойцов и технику ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и два орудия Д-30.

На Херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ за сутки составили 60 человек и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin, два орудия «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику противника в 138 районах, а также склад топлива для военной техники ВСУ.

Истребительная авиация ВКС России сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе Краматорска (ДНР). Средства противовоздушной обороны сбили ещё два украинских самолёта Су-25 в районах н. п. Новогригоровка (Запорожская область) и Токаревка (Херсонская область).

Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 33 украинских беспилотника.