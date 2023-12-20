«Снаряд пролетел прямо над головой»: волонтёр Светлана Шечкова едва не погибла в Донецке при массированном обстреле ВСУ

5 июля 2023 года украинские войска нанесли очередной артиллерийский удар по жилым кварталам Донецка. По подсчётам местных властей, 110 боеприпасов разорвалось в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах. Восемь мирных жителей получили ранения. Одна из пострадавших, Светлана Шечкова, рассказала RT, как едва не погибла во время обстрела.

Светлана работает волонтёром — помогает детям Донецка. 5 июля она осталась дома: нужно было составить списки детей для отправки в Москву на отдых. Закончив работу, Светлана вышла на улицу прогуляться, где её остановил громкий гул.

«Я почувствовала вибрацию в воздухе. Увидела, что на меня летит золотистое пятно, и в последний момент успела упасть на землю. Снаряд пролетел прямо над головой и врезался в фундамент дома», — вспоминает собеседница RT.

Уже потом, по словам Светланы, военные следователи измерили угол падения снаряда и сообщили: если бы она не упала на землю, выжить бы не удалось.

Шечкова получила сильную контузию, а один из осколков попал ей в живот.

«Изо рта и носа у меня текла кровь. Я прижала одной рукой рану в области печени, а другую подняла, чтобы меня заметили. Рядом стонали другие раненые», — рассказывает она.

Российские военнослужащие и медики, приехавшие на место взрыва, стали оказывать пострадавшим помощь, но в этот момент снова началась тревога.

«Солдаты закричали, что летит второй снаряд. Я что было силы поползла, впиваясь ногтями в землю. Но прилетело в другое место. Военный поднял меня на руки, затащил в машину — и меня доставили в больницу», — вздыхает пострадавшая.

Светлана перенесла несколько операций по удалению осколков и сейчас находится на реабилитации.