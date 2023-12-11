Противник потерял до 200 человек: в Минобороны РФ сообщили об отражении 18 атак ВСУ на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По оценкам ведомства, противник потерял в этом районе до 200 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники. Потери до 175 военнослужащих ВСУ зафиксированы на Краснолиманском направлении.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства за 11 декабря, на Купянском направлении СВО благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Запад», ударам армейской авиации и огню артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Петропавловка, Синьковка и Терны (Харьковская область).

Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Берестовое, Ивановка (Харьковская область) и Новоегоровка (ЛНР). ВСУ потеряли здесь до 30 человек и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка (ДНР). По оценкам российских военных, противник потерял до 200 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили военнослужащих и технику 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Новомихайловка, Угледар и Макаровка (ДНР).

В общей сложности противник потерял в этом секторе до 80 человек и три автомобиля. Кроме того, были поражены САУ Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Вербовое. Авиация и артиллерия ВС РФ также поразили личный состав и технику противника в районах н. п. Работино и Успеновка (Запорожская область). ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-30 и РЛС AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате работы российских войск, огня артиллерии и ударов авиации противник потерял до 40 человек и четыре автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили два склада вооружения в районе н. п. Чернобаевка (Херсонская область), а также живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах. Средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника.

Пресс-служба Минобороны РФ также опубликовала кадры работы одного из расчётов тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», выполняющего задачи в зоне СВО.

Как напомнили в ведомстве, неуправляемые реактивные снаряды «Солнцепёка» калибра 220 мм с объёмно-детонирующим зарядом выжигают укрытия противника за счёт распыления взрывчатой смеси в виде аэрозоля с её последующим воспламенением. В результате формируется высокотемпературное поле избыточного давления. Наряду с этим поражающий эффект создают мощная взрывная волна и осколки боеприпасов.

«Это такие цели, которые пехота без мощной огневой поддержки взять не может. Площадь сплошного поражения каждого термобарического снаряда превышает 25 кв. м, поскольку аэрозоль проникает в любые щели и заполняет пустоты», — рассказал командир тяжёлого огнемётного взвода с позывным Турист.

Российские военные уничтожают с помощью этих систем долговременные защищённые позиции ВСУ, где толщина перекрытий достигает 2—3 м, а также поражают подземные коммуникации в укрепрайонах и окопы противника. ТОСы часто становятся приоритетными целями для украинских боевиков, поэтому расчёты оперативно меняют позицию. Отмечается, что у бойцов ВС РФ на это уходит буквально 40 секунд.