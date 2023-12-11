«У грызунов демографический бум»: как на передовой справляются с нашествием мышей в блиндажах

На передовой нашествие мышей. Полчища грызунов, расплодившихся за последний год, пожирают продукты, портят амуницию и оборудование, могут переносить инфекционные заболевания. К борьбе с хвостатыми вредителями сейчас активно подключаются волонтёры. Вместе с гуманитарной помощью они отправляют бойцам мышеловки, крысиный яд и даже котов. RT выяснил, как военные и волонтёры противостоят мышиной интервенции.

Десятилетний пятиклассник Глеб из Пятигорска две недели назад отправил вместе с гуманитарной помощью для бойцов три окопные мышеловки, сделанные из подручных средств. «Они из себя представляют ведро, проволоку и крышку, которая переворачивается, если мыши на неё забегают. Сын даже протестировал ловушки на своём хомяке-джунгарике», — рассказывает RT мама пятиклассника Анна.

Женщина с первых дней СВО занимается сбором гуманитарной помощи для российских бойцов, заливает окопные свечи и делает средства для розжига. Отправить бойцам в зону СВО мышеловки они с сыном решили после того, как посмотрели ролик о нашествии мышей на фронте.

«Я периодически показываю сыну видео с передовой, чтобы он понимал, как нашим ребятам там нелегко. Что военный труд — это не только стрельба из пушек и пулемётов, но и жизнь в довольно непростых, а порой и в очень суровых условиях, — рассказывает женщина. — Недавно Глеб увидел ролик, где по блиндажам и кроватям бегают десятки мышей, как они грызут провизию. И этот ролик его очень сильно взволновал: «Мама, как же ребята наши там спят? С этим же что-то надо делать!» И сразу стал смотреть в интернете, как собрать ловушку для массового отлова грызунов».

© Кадр видео из личного архива

Сейчас мама и сын ждут отзывов от бойцов о том, как работает конструкция и что в ней надо усовершенствовать. «Надо будет — хоть тысячу мышеловок сделаем», — говорит Анна.

«Грызут даже лекарства»

«2023 год в зоне СВО можно смело называть годом мыши», — грустно шутит боец с позывным Борис. По его словам, «хвостатые грызуны ведут себя хуже украинских диверсантов», портят всё, до чего добираются: продовольствие, амуницию, оборудование.

«Ночью спать невозможно, когда пробегает эта тварь по лицу, — рассказывает военный. — Но мы боремся с ними как можем. Отраву сыплем. Недавно вот гуманитарщики передали клеевые мышеловки».

Специальный корреспондент RT Филипп Прокудин рассказывает, что и сам нередко сталкивался с мышами.

«Они грызут практически всё: бумагу, вещи, даже лекарства. Медики мне рассказывали, что им особенно нравится почему-то омепразол. Соответственно, надо следить и ничего не оставлять, — рассказывает RT Прокудин. — Кошек я тоже часто встречаю, но они не всегда справляются с таким наплывом».

© Кадр видео из личного архива

Спецкор предполагает, что нашествие грызунов может быть связано с тем, что поля сейчас не обрабатываются.

«Поля стояли неубранными, поэтому у мышей и случился демографический бум. Конкретно в Херсонской области они в таком неимоверном количестве появились после наводнения», — говорит Прокудин.

По словам военврача Мирелы Якупанец, из-за нашествия мышей в зоне СВО повысился риск распространения инфекционных заболеваний.

«Я сама от мыши заразилась и две недели лежала в инфекционном отделении. Мышей очень много, никакая отрава их не берёт. Съедают даже резиновые тапки, — рассказывает RT врач. — Нужны профилактика и соблюдение гигиены. Но в окопах не всегда есть вода, чтобы даже руки помыть. Надо понимать, какие именно бактерии переносит мышь, а потом лечить, потому что очень легко спутать симптомы с обычным отравлением: температура, рвота, понос. Бойцам в случае появления таких симптомов необходимо обязательно говорить врачам, что был контакт с мышами, чтобы они хотя бы провели нужные анализы».

По словам Мирелы, жить в блиндажах с таким количеством мышей тоже опасно.

«Заражённая мышь пописала на вещи, человек этим подышал — и всё, он тоже может заразиться. Поэтому это всё очень серьёзно», — говорит врач.

Чтобы помочь бойцам бороться с этой напастью, гуманитарщики вместе с обычной помощью отправляют в зону СВО мышеловки, отраву и даже кошек.

Хвостатое подкрепление

Заместитель главы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области по общественным связям и правовым вопросам Валерий Дегтярёв рассказал RT, что бойцы подразделения, для которого в районе собирают помощь, специально просили отправить вместе с гуманитаркой пару кошек.

© Кадр видео из личного архива

«Мы начали искать. Одну чёрную кошку отдала нам женщина Антонина Ивановна и сказала, что эта кошка — отличная крысоловка и мышеловка, — рассказывает RT Дегтярёв. — Мы её взяли, а потом в переноске отвезли бойцам. Эта кошка, как только пришла в блиндаж, тут же поймала трёх мышей, и бойцы её прозвали Диктатором.

Вторую кошку, по словам мужчины, «мобилизовали» в местном сельскохозяйственном колледже. «Там их подкармливают, поэтому кошек там всегда много. Мы попросили бесхозную и отвезли её бойцам. Тоже отлично ловит мышей. Ребята назвали её Пенсия, потому что она медленнее Диктатора. Теперь бойцы периодически присылают нам фотографии наших «мобилизованных» кошек», — говорит Дегтярёв.

Ранее в зону СВО отправили свою кошку орловские спасатели. Маруся жила в одной из пожарных частей, с тех пор как её ещё котёнком спасли из пожара. По словам сотрудников МЧС, отправить кошку в зону СВО решили после обращения к ним добровольцев, которые рассказали о нашествии грызунов.

Сейчас орловская Маруся воюет с украинскими мышами в районе Кременной. А бойцы подразделения, в котором она живёт, периодически созваниваются со спасателями, рассказывают им о положении дел и, конечно, не забывают поделиться новостями и о кошке.