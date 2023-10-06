Узнать больше

«Содержательные и результативные»: Путин — о переговорах с президентом Узбекистана

Короткая ссылка
RT
В пятницу, 6 октября, Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы. По итогам встречи лидеры двух стран подписали несколько межведомственных и коммерческих документов, а также сделают совместное заявление. RT вёл прямую трансляцию.

Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить