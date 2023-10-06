«Содержательные и результативные»: Путин — о переговорах с президентом Узбекистана

В пятницу, 6 октября, Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы. По итогам встречи лидеры двух стран подписали несколько межведомственных и коммерческих документов, а также сделают совместное заявление. RT вёл прямую трансляцию.