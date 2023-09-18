В районе Приютного Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии уничтожили две разведгруппы и одну штурмовую группу ВСУ. Также в пресс-центре группировки рассказали о действиях ефрейтора Никиты Браславца, который, находясь под огнём, передал координаты расположения бронированной техники и скопления живой силы ВСУ. Наряду с этим на Купянском направлении уничтожено более двух взводов живой силы ВСУ, а на Краснолиманском — до 60 украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы и штурмовая группа ВСУ в районе Приютного, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Также был пресечён выход пехоты противника в направлении Старомайорского, сорвана ротация подразделений севернее Никольского: «Противник понёс потери в живой силе и технике».

Артиллерия уничтожила станцию РЭБ в районе Новополя, пикап с националистами возле Пречистовки и склад боеприпасов в Углесборочном. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено шесть миномётных расчётов. Авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

Кроме того, Чехов сообщил, что разведчик-оператор, ефрейтор Никита Браславец, на переднем крае обороны под огнём противника за короткий срок определил и передал в вышестоящий штаб координаты расположения бронированной техники и скопления живой силы ВСУ.

«Разведывательные данные, переданные ефрейтором Браславцем, позволили оперативно и эффективно уничтожить все выявленные объекты огнём артиллерии», — пояснил он.

Наряду с этим Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронеобъекта ВСУ на Южно-Донецком направлении ударом управляемой ракеты разведывательно-ударного вертолёта.

Кадры уничтожения бронеобъекта ВСУ на Южно-Донецком направлении

«Запад»

На Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиаудар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны в районе Песчаное, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

При этом экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Котляровки, Макеевки, Терны.

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В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка американского производства М109 Paladin и три миномётных расчёта в районе населённых пунктов Песчаное, Крахмальное, Синьковка, Стельмаховка.

«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, один автомобиль, девять беспилотных летательных аппаратов», — заключил он.

«Юг»

Авиация Южной группировки войск уничтожила пункты временной дислокации подразделений 3-й штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Также были уничтожены склад боеприпасов и ангар с вооружением и военной техникой в Авдеевке и Красном.

Ракетными ударами уничтожены командный пункт 3-й штурмовой бригады и три пикапа в районе села Александро-Шультино. Артиллерией уничтожены две самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства в Предтечине, а также четыре миномёта 120 калибра и один миномёт 82 калибра в Белогоровке, Авдеевке, Первомайском, Григоровке, Верхнекаменском.

«Дроном-камикадзе уничтожена огневая точка противника в Марьинке», — заключил он.

«Центр»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского участка действиями подразделений и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

В районе Серебрянского лесничества ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём танковых экипажей нанесено поражение подразделениям 5-й бригады национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов»*.

«Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и автомобиль-пикап», — пояснил он.

Артёмовское направление

Минобороны России также опубликовало кадры уничтожения позиций боевиков.

На представленных кадрах продемонстрировано, как артиллеристы 2-го армейского корпуса точными ударами уничтожают позиции боевиков ВСУ, предпринимающих попытки атак на Артёмовском направлении.

Кадры уничтожения позиций боевиков ВСУ на Артёмовском направлении

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.