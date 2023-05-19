С применением РСЗО и артиллерии: в ДНР заявили о гибели одного мирного жителя и ранении ещё четырёх из-за обстрелов ВСУ

Один мирный житель Донецкой Народной Республики погиб, минимум четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки. По данным представительства ДНР в СЦКК, противник при обстрелах применял реактивные системы залпового огня и артиллерию. Между тем в пресс-центрах российских группировок войск в зоне СВО рассказали об успешных ударах авиации и артиллерии ВС РФ по скоплениям живой силы и опорным пунктам противника.

Обстрелы ДНР

Украинские военные 44 раза открыли огонь по территории ДНР за истекшие сутки, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

При обстрелах противник применял реактивные системы залпового огня, а также артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности военные ВСУ выпустили по направлению ДНР 191 единицу различных боеприпасов.

Под огнём оказалось несколько районов Донецка, а также такие населённые пункты, как Горловка, Озеряновка, Александровка, Еленовка, Волноваха и Песчаное.

В результате обстрелов погиб один мирный житель, ранены ещё как минимум четыре человека. Повреждены 18 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Сводки группировок войск ВС РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что передовые подразделения пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. В результате уничтожены пикапы и живая сила противника.

Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 поразил опорный пункт противника. Наряду с этим по результатам ведения воздушной разведки артиллерия уничтожила автомобиль противника и миномётный расчёт.

В дополнение к этому барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

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Как добавил Гордеев, на Запорожском направлении расчёты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили пункт временной дислокации боевиков и склад боеприпасов.

Помимо прочего, артиллерия группировки уничтожила два миномётных расчёта ВСУ, а также скопление военных в районах нескольких населённых пунктов. Также расчётами зенитных ракетных комплексов «Бук» и «Стрела-10» сбиты два украинских беспилотника типа «Фурия» и один дрон «Стрепет».

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Краснолиманском направлении артиллеристы нанесли огневое поражение по сосредоточениям живой силы противника, огневым средствам и опорным пунктам.

По его словам, авиация продолжила наносить удары с применением фугасных бомб и неуправляемых ракет по объектам и позициям националистов.

Кроме того, экипаж огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожил несколько огневых средств противника.

Наряду с этим разведка группировки «Центр» вскрыла перемещение штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, на Соледаро-Артёмовском оперативном направлении предотвращена попытка атаки украинской ротно-тактической группы. Противник понёс потери в живой силе и бронетехнике.

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Как рассказал Астафьев, расчётом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки уничтожены две ракеты системы HIMARS.

На Авдеевском направлении стрелковые группы подразделений специального назначения сбили беспилотник ВСУ типа «Фурия».

Кроме того, в результате огневого налёта артиллерийских расчётов реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожены десять единиц автомобильной техники подвоза и артиллерийское орудие калибра 155 мм.

На Марьинском оперативном направлении подразделения мотострелкового соединения уничтожили пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневые позиции миномётов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Наряду с этим сорваны две попытки ротации украинских подразделений на боевых позициях.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

Кроме того, средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ типа «Валькирия», «Фурия» и «Лелека-100».