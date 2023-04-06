«Плотно работаем по этой линии»: Путин — об интеграционном сотрудничестве в рамках Союзного государства

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RT
В Кремле под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялось заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. На повестке обсуждение основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы. Также планируется принятие решений по практическим вопросам дальнейшего интеграционного сотрудничества. RT вёл прямую трансляцию.

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