«Плотно работаем по этой линии»: Путин — об интеграционном сотрудничестве в рамках Союзного государства

В Кремле под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялось заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. На повестке обсуждение основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы. Также планируется принятие решений по практическим вопросам дальнейшего интеграционного сотрудничества. RT вёл прямую трансляцию.