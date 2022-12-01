«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: битва за Артёмовск | ВСУ не справляются с грязью | боевой енот из Херсона

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RT
В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ход СВО и приближение решающей стадии битвы за Артёмовск. В ДНР заявили, что основные дороги к городу находятся под огневым контролем российских военных. На этом фоне НАТО рассматривает возможность отправки на Украину дальнобойного вооружения, а в США анонсировали новые поставки Киеву средств ПВО. Тем временем разгорается скандал вокруг заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая озвучила высокие цифры оценочных потерь украинской стороны, однако затем эти слова убрали из её выступления.

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