«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: МАГАТЭ закрывает глаза на обстрелы ЗАЭС | Украина без света

В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили непрекращающиеся обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС, на которые Запад закрывает глаза. Станция снова отключена от внешних источников питания. На этом фоне Европарламент накануне принял декларативную резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Кому и зачем выгодно разрывать все связи между РФ и Европой? Тем временем сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре — спецслужбы фактически объявили гонения на православных священников.