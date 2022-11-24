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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: МАГАТЭ закрывает глаза на обстрелы ЗАЭС | Украина без света

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RT
В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили непрекращающиеся обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС, на которые Запад закрывает глаза. Станция снова отключена от внешних источников питания. На этом фоне Европарламент накануне принял декларативную резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Кому и зачем выгодно разрывать все связи между РФ и Европой? Тем временем сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре — спецслужбы фактически объявили гонения на православных священников.

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