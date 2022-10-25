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«Обновление всей нашей работы»: Путин — на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

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RT
Владимир Путин заявил о необходимости решать вопросы, связанные с обеспечением спецоперации и санкционными ограничениями, более быстрыми темпами. В ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, а также других войск и воинских формирований глава государства подчеркнул, что в ближайшее время будут сформированы целевые задания. С докладами на заседании выступили глава правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. RT вёл трансляцию.

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