«Всеми средствами»: посол РФ в США заявил о готовности России защищать территории, которые могут войти в её состав

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ по итогам референдумов. Он также указал на вовлечённость США в военные действия киевского режима и заявил, что подобными шагами Вашингтон испытывает Россию на прочность.

РИА Новости