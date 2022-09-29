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«Всеми средствами»: посол РФ в США заявил о готовности России защищать территории, которые могут войти в её состав

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Сергей Гусаров
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ по итогам референдумов. Он также указал на вовлечённость США в военные действия киевского режима и заявил, что подобными шагами Вашингтон испытывает Россию на прочность.
«Всеми средствами»: посол РФ в США заявил о готовности России защищать территории, которые могут войти в её состав
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 29 сентября 2022

    Наблюдатель, политический деятель Мирей Муэль назвала проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    «Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории — это двойные стандарты», — приводит её слова РИА Новости.

  • Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина де-факто уже прекратила существовать в качестве «американского проекта», а Херсонская область становится субъектом России.

    «Что будет далее с Херсонской областью? Она будет развиваться. Пример тому есть: Республика Крым, которая за восемь лет расцвела и стала жемчужиной всей России», — цитирует его ТАСС.

  • Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что народная республика может войти в состав России в качестве республики.

    «Остальные детали — каким образом будут регулироваться, какие права, какими обязанностями будет наделена наша республика, руководство, власть, система власти, — вот они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время», — приводит его слова РИА Новости.

    По словам Мирошника, ЛНР получит «определённые автономные права».

  • Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подготовил статью для журнала The National Interest, в которой высказался о текущей ситуации в российско-американских отношениях. Он отметил ряд обстоятельств, связанных с ситуацией на Украине.

    В частности, Антонов заявил о заблуждениях американских политиков относительно готовности России защищать территории, которые могут войти в её состав по итогам референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях.

    «Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», — написал Антонов.

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