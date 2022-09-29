«Всеми средствами»: посол РФ в США заявил о готовности России защищать территории, которые могут войти в её состав
- РИА Новости
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29 сентября 2022
Наблюдатель, политический деятель Мирей Муэль назвала проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории — это двойные стандарты», — приводит её слова РИА Новости.
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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина де-факто уже прекратила существовать в качестве «американского проекта», а Херсонская область становится субъектом России.
«Что будет далее с Херсонской областью? Она будет развиваться. Пример тому есть: Республика Крым, которая за восемь лет расцвела и стала жемчужиной всей России», — цитирует его ТАСС.
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Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что народная республика может войти в состав России в качестве республики.
«Остальные детали — каким образом будут регулироваться, какие права, какими обязанностями будет наделена наша республика, руководство, власть, система власти, — вот они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Мирошника, ЛНР получит «определённые автономные права».
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подготовил статью для журнала The National Interest, в которой высказался о текущей ситуации в российско-американских отношениях. Он отметил ряд обстоятельств, связанных с ситуацией на Украине.
В частности, Антонов заявил о заблуждениях американских политиков относительно готовности России защищать территории, которые могут войти в её состав по итогам референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях.
«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», — написал Антонов.