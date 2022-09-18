Документы американской армии: как HIMARS бьют мимо цели и по гражданским объектам

14 сентября снаряд комплекса HIMARS попал в здание колледжа с детьми-сиротами в Перевальске в ЛНР. Погибла 18-летняя ученица, множество детей были ранены. Боеприпасы HIMARS регулярно прилетают не по военным, а именно по гражданским объектам. Корреспондент RT изучил исследования американских военных и выяснил: в Пентагоне признают, что старые снаряды комплекса недостаточно надёжны и наносят «сопутствующий ущерб».

Удар по колледжу в Перевальске — не первый случай, когда от снарядов HIMARS гибнут мирные жители. Буквально за день до этого двое гражданских были убиты в ходе обстрела Лисичанска. Комплекс использовался для атаки на жилые дома Донецка в августе.

Также в августе в результате ударов HIMARS по посёлку Куйбышево в Запорожской области погибли девочка в возрасте год и восемь месяцев и мальчик девяти лет. Снаряды реактивного комплекса разрушали дома и убивали мирных граждан в Херсонской и Харьковской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках.

HIMARS печально отметился ещё в Афганистане. В 2010 году вместо военной цели поразил частный жилой дом. При ударе погибли десять человек, включая пятерых детей. В 2018 году в провинции Гельменд вместо боевиков были убиты 18 мирных афганцев. Снаряд упал на торговую площадь.

«Можно, допустим, предположить, что удары по гражданским целям и украинцы, и ранее американцы наносили сознательно. С целью запугать население, сломать волю к сопротивлению. Но верно также то, что старые управляемые снаряды для HIMARS часто уходили с траектории и поражали объекты на очень большом удалении от выбранной цели. В этом случае, конечно, будут страдать мирные жители», — рассказал RT военный эксперт, генерал-майор ВВС в отставке Владимир Попов.

Это проблему в своё время фиксировали сами американское военные.

В 2013 году полковник армии США Роберт Эйгенс проанализировал боевое применение HIMARS и пришёл к выводу, что комплексу необходимы доработки. Разработчикам было предложено довести до ума датчики приёма сигнала в самих ракетах, а также систему наведения на цель.

Фрагмент исследования полковника армии США Роберта Эйгенса

© Колледж армии США

В статье полковника Дэвида Рэйса, опубликованной в информационном бюллетене Пентагона Inside the Army в 2014 году, также отмечалось, что боеприпасы HIMARS начиная с 2003 года «показывали высокую степень аварийности».

«Снаряды, в каждом из которых содержится 644 боевых элемента М77, падали на гражданские объекты в Иране и, пробивая крыши и стены, убивали и калечили мирное население», — отмечал Рэйс.

Фрагмент статьи полковника Дэвида Рэйса в бюллетене Пентагона Inside the Army

© Бюллетень ВС США Inside the Army

Здесь важно отметить, что Эйгенс и Рэйс описывают проблемы, которые характерны для M30 и M30A1 — первых версий управляемых снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System, «Управляемая реактивная система залпового огня») для комплексов HIMARS. Именно их американцы использовали в Афганистане и Ираке. Скорее всего, эти снаряды Пентагон и поставил на Украину.

В самих США с 2019 года используется снаряд M30A2, который прошёл модернизацию и где отказы и сбои были серьёзно сокращены. Университет Мэриленда по заказу компании Lockheed Martin, конструктора и производителя HIMARS, провёл исследование, где в том числе сравнил характеристики снарядов M30A1 и M30A2.

Сравнения отказов систем управляемых снарядов M30A1 и M30A2

© Университет Мэриленда

Так, за время испытательных пусков навигационная система M30A1 отказывала 45 раз, а система M30A2 только шесть. Проблемы лазерным гироскопом (прибор, который измеряет скорость) у старой версии фиксировались 30 раз, а у новой — десять.

«Старые, не слишком надёжные снаряды нужно куда-то было девать. Хранение или утилизация стоят денег. Украина подвернулась как раз вовремя. Армия США передаёт эти снаряды ВСУ в рамках пакета так называемой помощи. Так как пакет оценивается в долларах, то за те снаряды, которые Пентагон отдал, он получает деньги из бюджета. И направляет их на заказ новых усовершенствованных снарядов. Все выиграли — и Пентагон, и американский военно-промышленный комплекс», — отметил в беседе с RT член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

«А то, что старые снаряды опасны для мирного населения, никого в Вашингтоне не волнует», — резюмировал эксперт.