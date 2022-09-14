«Массированные огневые удары»: в Минобороны заявили о потере ВСУ до 150 военных в Харьковской области

В результате массированных огневых ударов по живой силе и военной технике ВСУ в Харьковской области потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, более 150 украинских военнослужащих были уничтожены в ходе безуспешных наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях. Об этом заявил в ходе брифинга 14 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Николаево-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий ряда украинских подразделений уничтожены свыше 150 украинских военнослужащих, восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты и 11 других бронированных машин.

Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям ряда подразделений ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

В Запорожской области в результате высокоточных ударов ВКС России уничтожены до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

«В Харьковской области в районах населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более десяти единиц военной техники», — заявил Конашенков.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ряду подразделений ВСУ, бригад территориальной обороны и националистического формирования «Кракен» на территории ДНР, Запорожской и Николаевской областей.

Кроме того, уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на территории ДНР, а также в Харькове и Изюме. В районе населённого пункта Красный Лиман на территории ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

В дополнение к этому в Николаевской области уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В Херсонской области истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолёт Ми-8 с диверсионно-разведывательной группой на борту.

Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника в Херсонской и Запорожской областях, также в Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У». Перехвачено 33 снаряда РСЗО, в том числе семь боеприпасов системы «Ольха» и 26 ракет американского комплекса HIMARS.

Уничтожение морского десанта ВСУ и задержание пособников СБУ

Минобороны РФ также опубликовало кадры уничтожения морского десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС. Как заявили в ведомстве, в ходе планового боевого вылета группа вертолётов Ка-52 получила приказ помешать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе ЗАЭС.

Экипаж вертолёта обнаружил баржу с военнослужащими ВСУ на удалении 15 км.

Минобороны России показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС вертолётами Ка-52

«По объекту были выпущены две управляемые ракеты «Вихрь». С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого — в кормовую часть баржи. Надводная цель была поражена», — заявили в Минобороны РФ.

Тем временем в Росгвардии сообщили о задержании в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.

Обнаружено десять тайников с оружием и боеприпасами. В частности, подразделения ведомства изъяли противотанковую управляемую ракету NLAW, 82-мм миномёт, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемёта Владимирова, 33 гранатомёта и более 70 выстрелов к ним, один снаряд РСЗО, 13 ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам «Метис» и «Фагот», свыше 130 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, найдено 55 ручных гранат различных модификаций, пять «коктейлей Молотова», более 16 тыс. боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию и 4,5 кг наркотических веществ.

Наряду с этим обезврежено 8,4 кг тротила и более 20 мин и артиллерийских снарядов.