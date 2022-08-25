Прямое попадание «Искандером»: в МО РФ сообщили об уничтожении 200 украинских боевиков

Прямым попаданием ракеты «Искандер» ВС РФ уничтожен украинский эшелон с 200 боевиками, сообщили в Минобороны. ВКС нанесли высокоточные удары по аэродромам Миргород и Днепр. Также был нанесён удар по командному пункту группировки «Каховка»: ликвидированы 64 националиста и семь единиц военной техники. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, четыре склада боеприпасов, хранилище топлива, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах.

ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому Миргород, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уничтожены самолёты Су-27 и Су-24. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Ликвидированы до 30 боевиков.

Также был нанесён удар по военному аэродрому Днепр, в результате чего уничтожено три самолёта ВВС Украины.

ВКС России высокоточным ударом поразили командный пункт группировки «Каховка», ликвидировав 64 националиста и семь единиц военной техники.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожены свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — заявили в Минобороны.

ВКС России нанесли удар по цехам завода «Искра», в которых ремонтировали радиолокационные станции. Также уничтожены корпуса ремонтного авиационного завода «Мигремонт».

За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, четыре склада боеприпасов, хранилище топлива, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах.

В Минобороны заявили, что два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и три взвода гаубиц Д-30 было подавлено в ходе контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки средства ПВО РФ сбили пять БПЛА и перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий. Российская артиллерия смогла подавить огневые средства противника.

Сводка Минобороны

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Обстановка в ДНР и ЛНР

Украинские националисты обстреляли населённый пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, написала в своём Telegram-канале пресс-служба Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

Сообщается, что солдаты ВСУ выпустили семь натовских снарядов калибра 155 мм в 06:10 мск из посёлка Озаряновка.

Ранее по этому же населённому пункту был нанесён удар из Дылеевки Никитовского района. ВФУ использовали шесть снарядов того же образца.

Украинские боевики вечером 24 августа атаковали водонапорную башню в Новомихайловке (ДНР), сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Боевики украинских вооружённых формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что украинские войска разместили дальнобойную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня.

Мизинцев сообщил, что, если станция будет взорвана, более 12,5 тыс. человек из 11 населённых пунктов останутся без водоснабжения.

В СЦКК объявили, что, согласно обновлённым данным, за последние сутки на территории ДНР погибли четыре человека, 14 мирных жителей получили ранения.

Кроме того, в СЦКК заявили, что за истекшие сутки Вооружённые силы Украины открывали огонь 38 раз.

На Донецком направлении противник применял РСЗО HIMARS, РСЗО «Ураган», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёт 120 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёт 120 мм, НАР 80 мм (без применения авиации).

Суммарно ВФУ применили 243 единицы различных боеприпасов. Было повреждено 33 строения в Кировском, Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Макеевке, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

По оперативным данным СЦКК ДНР, 25 августа погибла женщина, двое детей были ранены.

В результате обстрелов населённого пункта Горловка повреждены два дома, две линии 110 киловольт, шесть линий 35 киловольт, без энергоснабжения остались 35 116 абонентов. Также снаряд повредил трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловки.

Победа луганских разведчиков

Под Соледаром разведкой ЛНР уничтожен дот украинских националистов, сообщил корреспондент РИА Новости.

«Наблюдаем противника в количестве десяти человек. Будем работать артиллерией», — говорит на опубликованном видео разведчик.

Для корректировки артиллерийского огня военнослужащие использовали гражданские дроны-квадрокоптеры — так называемые мавики.

После удачного артобстрела группа передислоцировалась и нанесла удар по доту противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

«Из ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть миномётом, артиллерией, «Градом», может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты», — прокомментировал действия разведгруппы один из бойцов.