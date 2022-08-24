«Вандализм на государственном уровне»: в России назвали вопиющим актом глумления снос памятника освободителям Риги

Посольство России в Латвии выразило протест из-за начала сноса советского памятника освободителям Риги. В дипмиссии заявили, что действия Риги нарушают международные обязательства. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника «вопиющим актом глумления над памятью воинов». Ранее в посольстве начали выдавать визы задержанным в ходе протестов против демонтажа монумента.

Посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии после начала сноса памятника освободителям Риги.

«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку, получившую одобрение высшего руководства республики, как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом — фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», — сообщается в официальном Telegram-канале посольства.

В дипмиссии также отметили, что на несогласных с действиями высшего руководства «моментально навешивается ярлык «угрозы нацбезопасности», и осудили действия латвийской полиции, которая грубо задерживала всех возмущённых происходящим.

При этом первые лица государства угрожают протестующим выдворением из страны, лишением права на постоянное проживание в Латвии, а также уголовным преследованием.

«Призываем международные профильные структуры и всё правозащитное сообщество перестать покрывать латвийский режим, руководствуясь принципом «своему всё с рук сойдёт», и наконец дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране», — говорится в ноте.

Российские дипломаты указали на то, что власти Латвии не только пренебрегают нормами поведения, принятыми в цивилизованном мире, но и нарушают международные обязательства.

В дипломатическом представительстве потребовали прекратить «полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих своё мнение».

Российская сторона напомнила властям Латвии о принципе взаимности в дипломатии, заявив, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Комментируя снос памятника, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Латвии продолжают курс на «последовательное уничтожение священной памяти о павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы от фашистского ига».

«Уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия, является вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от коричневой чумы», — сказала она.

Демонтаж памятника начался 23 августа. Тогда же начались протесты против сноса монумента, в ходе которых полиция Латвии задержала 14 человек. Против них были возбуждены дела об административных нарушениях.

В посольстве России начали выдавать визы тем, кого задержали во время протестов возле памятника освободителям Риги, чтобы они могли покинуть республику и найти убежище в РФ.

«Демонтаж в самых изуверских формах»

По поводу происшествия высказался и сам посол России в Латвии Михаил Ванин.

«Обстановка в парке Победы зловещая. Огромные силы полиции стянуты к монументу освободителям Латвии и Риги, стоит усиленный полицейский спецназ... Делается в наиболее вызывающей, отвратительной, я бы сказал, оскорбительной для нашей страны, для всех русских форме. С самого начала решение было принято такое, чтобы сделать этот снос, этот демонтаж в самых изуверских формах», — сказал дипломатический представитель в эфире телеканала «Россия 24».

Скульптура «Мать-Родина» раскололась во время сноса. На видео, которое опубликовал портал TVNET, зафиксировано, как тяжёлая техника сталкивает статую с постамента.

Дипломат отметил, что снос скульптуры солдат-освободителей и статуи «Мать-Родина» произошёл, несмотря на просьбы посольства этого не делать. Ранее власти Латвии также проигнорировали просьбы глав некоторых регионов России о передаче памятников в Россию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело

23 августа Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.

Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России»).

В Следственном комитете отметили, что подобные действия руководства Латвии направлены против интересов России.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, так как латвийский Музей оккупации не нашёл в нём элементов художественной ценности. При этом директор музея Солвита Виба сказала, что учреждение не обладает достаточными полномочиями для проведения оценки, а потому экспертизы не было.