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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: украинский ядерный шантаж | зачем Эрдоган и Гутерреш приехали во Львов?

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RT
В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ситуацию на Украине. Минобороны РФ сообщило о планах киевского режима нанести удар по Запорожской АЭС, после чего обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. И всё это — во время визита на Украину Генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также поговорим о действиях властей Эстонии, которые прекратили пускать в страну граждан РФ с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.

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