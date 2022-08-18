«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: украинский ядерный шантаж | зачем Эрдоган и Гутерреш приехали во Львов?

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ситуацию на Украине. Минобороны РФ сообщило о планах киевского режима нанести удар по Запорожской АЭС, после чего обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. И всё это — во время визита на Украину Генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также поговорим о действиях властей Эстонии, которые прекратили пускать в страну граждан РФ с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.