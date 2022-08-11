военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Украина провоцирует ядерный апокалипсис | закроют ли россиянам въезд в Европу?

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ситуацию на Украине, где ВСУ продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС. Зачем киевские власти пытаются устроить ядерный апокалипсис в Европе и почему Запад закрывает на это глаза? Тем временем в ЕС обсуждают возможное введение запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Эстонский премьер Кая Каллас назвала посещение Европы привилегией и заявила, что русским в ЕС делать нечего.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить