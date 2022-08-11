«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Украина провоцирует ядерный апокалипсис | закроют ли россиянам въезд в Европу?

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ситуацию на Украине, где ВСУ продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС. Зачем киевские власти пытаются устроить ядерный апокалипсис в Европе и почему Запад закрывает на это глаза? Тем временем в ЕС обсуждают возможное введение запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Эстонский премьер Кая Каллас назвала посещение Европы привилегией и заявила, что русским в ЕС делать нечего.