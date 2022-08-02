«Четыре дня караулила трупы от собак»: жительница Мариуполя рассказала RT об убийстве мужа украинскими военными

Жительница Мариуполя Валерия Стугарёва рассказала RT, как украинские военные расстреляли её мужа и деверя. По словам женщины, националистам нужна была квартира для наблюдения за российскими военнослужащими. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

35-летняя Валерия Стугарёва живёт с тремя детьми у своих знакомых на окраине Мариуполя в частном секторе. В доме нет ни воды, ни электричества. Еду женщина готовит на костре. Квартира, в которой жила Стугарёва до начала спецоперации, разрушена, а её гражданский муж, 29-летний Эдуард Чаплыгин, убит. По словам женщины, его расстреляли украинские военные, устроившие в их многоэтажке наблюдательный пункт.

«Когда начались боевые действия, мы жили в разных квартирах, — вспоминает женщина. — Я была вместе с мамой и детьми, а Эдуард жил в соседнем доме в квартире старшего брата Владимира. Несмотря на обстрелы, он каждый день пробирался к нам. А 12 марта не пришёл».

По словам женщины, через два дня она решила узнать, что с ним произошло.

«14 марта я уже не выдержала и, никому не сказав, под обстрелами побежала к ним домой. Там я его и обнаружила мёртвым. Я начала кричать: «Вставай, вставай!» Затем зашли двое украинских военных и насильно вытащили меня за волосы из квартиры. Они мне сказали, что если я приду ещё раз, то лягу рядом, — вспоминает женщина. — Я словно умерла в тот момент. Села на скамейку у дома. Вокруг стрельба, а я не слышу ничего».

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Юлия, мама Леры, рассказывает, как увидела её в тот момент: «Я выглянула в окно и вижу Леру, она сидит на скамейке перед домом, отрешённая от всего мира. Мы пошли туда снова, и как раз спускались военные. У дочери началась истерика, она начала кричать: «Зачем, зачем вы это сделали?» Я её загнала в подъезд, а сама тоже к военным: «За что? У них сын совсем маленький», а они мне в ответ: «Захотелось!»

Как выяснилось позднее, украинцы в той же квартире расстреляли и старшего брата мужа, Владимира.

«Тела вначале лежали в квартире. А затем я узнала, что военные их выбросили в воронку от снаряда перед домом. Пока было холодно, никто их не доставал, тем более хоронить не было возможности, пока украинские военные были тут и шли боевые действия. А когда в город зашли наши войска, то мама написала заявление, чтобы Вову и Эдика перезахоронили», — рассказывает Валерия.

11 апреля, по словам женщины, тела братьев вытащили из воронки. Но погибших было так много, что похоронная служба ещё четыре дня не приезжала за их телами.

«И я всё это время караулила трупы, чтобы их не растерзали собаки. А 14 апреля Эдуарда и Владимира похоронили на кладбище в Ляпине», — вздыхает Валерия и показывает кольцо, которое подарил ей муж незадолго до начала спецоперации.

«Мы же так и не успели с ним расписаться», — говорит женщина и начинает рассказывать, как в 2015 году переехала из Донецка в Мариуполь, где познакомилась с мужем.

«Я переехала вместе с мамой и детьми от первого брака, — говорит она. — И Эдуард мне очень сильно помог. Нам негде было жить, и он нам оплатил квартиру и приносил продукты, пока я не нашла работу. Эдуард был самым лучшим, с момента нашего знакомства мы не расставались с ним ни на один день. В 2018 году у нас родился сын. Он до сих пор не знает, что папы больше нет. Мы ему сказали, что папа уехал на заработки».

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Лера показывает совместные фотографии, которые забрала из своей квартиры, и статуэтку обнявшихся мужа, жены и маленького ребёнка. Женщина осторожно крутит её в руках: «На память осталась, на День матери он мне её подарил».

По словам Стугарёвой, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства её гражданского мужа. Женщина говорит, что, по данным следователей, с которыми она общалась, убийц было четверо и один из них уже задержан.

«Одного уже поймали, он на допросе признался, что им просто нужна была квартира, так как был хороший обзор с двух сторон. Спасибо Следственному комитету, они очень тщательно ко всему подошли: учли каждую их пулю и взломанный замок. Всех допросили. Потом показали мне фотографию того, кого поймали, и лицо мне было знакомо», — рассказывает Валерия.

По словам женщины, следователи пообещали ей помочь с установлением отцовства ребёнка. «Я же была записана как мать-одиночка, потому что мы не успели расписаться, и я попросила у них группу крови Эдика, чтобы подать на потерю кормильца. И они сказали, что посодействуют в этом», — объясняет Стугарёва.

Женщина надеется, что дело об убийстве её мужа дойдёт до суда и все преступники будут наказаны.