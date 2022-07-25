«С фашизмом мне не по пути»: Герой ДНР — о награде, семичасовом бое за Волноваху и Шахтёрской дивизии

Командиру роты батальона имени 383-й Шахтёрской дивизии Сергею Лозовскому (позывной Байкал) в июле было присвоено звание Героя ДНР за мужество и отвагу, проявленные в боях. Его подразделение семь часов удерживало стратегически важный мост, что в итоге позволило освободить Волноваху. Байкал рассказал RT о том самом бое и о том, как с 2014 года он защищает родные земли, а также о своих планах после окончания специальной военной операции.

«Шёл не за медалями»

Командиру 2-й роты батальона имени 383-й Шахтёрской дивизии Сергею Лозовскому 54 года. Позывной Байкал ему очень подходит: от высокого седого мужчины с аккуратными усами прямо-таки веет спокойствием и в то же время скрытой силой.

9 июля глава ДНР Денис Пушилин присвоил Байкалу звание Героя за заслуги перед республикой и её народом, связанные с совершением геройского подвига, за мужество и отвагу, проявленные в боях по защите страны. Рота Лозовского принимала активное участие в освобождении Волновахи, заняла стратегический мост и удерживала его в течение семи часов, и в итоге украинская сторона была вынуждена отступить. RT поговорил с Байкалом о его отношении к награде, боевом пути и требованиям к подчинённым.

— За что конкретно вы получили Золотую звезду Героя ДНР?

— Я не ждал эту награду, не надеялся и вообще не за медали воевать пошёл в 2014 году. Спасибо главе ДНР, спасибо командирам, что посчитали меня достойным этого высокого звания.

Моя рота выполнила поставленные боевые задачи. Освободила часть города, захватила стратегический объект, а именно мост, по которому противник планировал прорываться. Это был тяжёлый бой, который длился семь часов без перерыва. Мы удерживали оборону, не пропустили противника — и в Волновахе наступил мир.

— Расскажите немного о том бое.

— Надо понимать, что это совсем не то же самое, что воевать в обороне или в окопах. Бой происходил на мосту, где негде укрыться. Точно не помню, но их было очень много, около шести батальонов, а мы держали оборону ротой, нас было 30 человек. Противники убегали, мы их хорошо так измотали.

«Не мог поступить иначе»

— Как вы попали в армию ДНР?

— До 2014 года я работал на поверхности шахты трактористом, потом начальником охраны. Пришлось взять в руки оружие, чтобы здесь не было такого беспредела, как на «майдане». Мало того, что они у себя в Киеве вытворяли, так ещё и в Донецк стали приезжать и навязывать свои идеи. У меня деды воевали, я просто не мог поступить иначе. С фашизмом мне не по пути.

Тогда не было ни рот, ни взводов. Просто наши нынешние командиры, простые работяги-шахтёры, объединялись, формировался коллектив. Стояли тогда с битами, арматурой, хорошо если у кого-то охотничье ружьё было. Со временем перешли на военный расклад и решили назвать подразделение Шахтёрской дивизией. Она существует с самого начала боевых действий в Донбассе, уже восемь лет. За это время мы были в Марьинке, Александровке, обороняли Шахтёрск, Кировское, был Иловайск, донецкий аэропорт.

— Что вы можете рассказать про своих бойцов?

— Это хорошие люди, боевые, стоящие на защите своей Родины. Держится всё на костяке из людей, которые в роте с 2014 года. Они прошли много боёв, обучают других людей, дают правильные команды. К нам и 17-летние приходили, и 71-летний боец был.

Это сейчас военкоматы не пропускают по здоровью, возрасту, а в 2014 году было неважно, сколько человеку лет и даже сколько у него рук — у нас был боец с одной рукой, оружейник. Любому найдётся работа. Необязательно же бегать, стрелять — можно патроны подносить, поесть приготовить, костёр распалить.

— А чем занимался 71-летний боец?

— Он хороший сварщик, очень нужный был для роты. Где-то электричество сделать, технику собрать, разобрать. Сейчас ему уже почти 80 лет, он до сих пор приезжает помогать.

— Как у вас сейчас настрой, устали?

— Надо закончить начатое, не хочется бросать всё как есть, нужно довести до конца. Гражданской жизни уже не помню, всё время в казарме или на позициях. У меня дом на той стороне, когда я оставлял его, нацистов там ещё не было, а потом они заняли мой населённый пункт. Поэтому я хочу освободить свою землю, чтобы вернуться домой, где я не был восемь лет, увидеться со своими внучками.

— Что будете делать после окончания специальной военной операции?

— Отдыхать. У меня всё-таки возраст, будет 55. Восемь лет боёв сказались. Надо подлечиться после ранений — 21 марта в Марьинке получил двойное сквозное в живот и спину. Как-то Бог уберёг меня. Вообще хочется покоя. Уже надоело это бух и бах. Раньше я был охотником, а сейчас думаю сдать ружьё, патроны. Оставить только удочку для рыбалки и кошёлку, чтоб за грибами ходить. Но отдых только после того, как освободим Родину.