Уничтожены более 60 боевиков: российская артиллерия поразила позиции нацформирования «Донбасс» в Верхнекаменском

Российские военные ликвидировали более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс». Артиллерийский удар был нанесён по позициям националистов в Верхнекаменском. Также за сутки поражено 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением в районе Никаноровки и Николаева.

Министерство обороны России показало кадры работы подразделений спецназа Западного военного округа в ходе спецоперации.

«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, прикрывавших позиции замаскированного опорного пункта и позиции с техникой.

Как сообщили в Минобороны, снайпер, занимавший выгодную позицию, заранее предупредил о вскрытии вражеского дозора.

«Огнём стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен», — заявили в ведомстве.

После этого группа отошла на безопасное расстояние и, уточнив координаты противника, навела огонь артиллерии. Разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики в составе группы вышли в район, где, предположительно, находились подразделения ВСУ.

После возвращения в район поисковых действий и уточнения координат опорных пунктов противника группой был наведён огонь артиллерии.

«По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям ВСУ был нанесён точный артиллерийский удар», — заявили в МО.

Также в Минобороны сообщили о ликвидации более 60 националистов формирования «Донбасс» в районе населённого пункта Белогоровка.

«За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаева, а также живая сила и военная техника в 226 районах», — заявили в Минобороны.

Также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода РСЗО «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных установок «Мста-С», десять артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных установок «Гвоздика».

Всего с начала операции уничтожено 260 самолётов, 144 вертолёта, 1600 БПЛА, 4146 танков и бронированных машин, 357 ЗРК, 763 боевые машины РСЗО, 3185 орудий полевой артиллерии и 4453 военных автомобиля.

ГЭС не повреждена

В ДНР заявили об очередных обстрелах украинских военных. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские вооружённые формирования обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».

Отмечается, что по Киевскому району было выпущено 15 ракет, по Кировскому району — десять ракет.

В Херсонской области сообщили об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что сама ГЭС не пострадала.

«По Каховке стреляли, но ГЭС не повредили. Попали по мосту рядом, но там ничего не повреждено, всё нормально», — приводит его слова ТАСС.

Стремоусов также отметил, что удар был нанесён из РСЗО HIMARS.

«Многополярный порядок»

Комментируя ситуацию на Украине, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские события могут положить конец господству стран Запада. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в румынском Бэиле-Тушнаде.

«И в дверь постучится многополярный миропорядок», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, мир может быть установлен только после переговоров России и США, а Европа упустила шанс на посредничество. При этом антироссийские санкции не пошатнули позиции Москвы.

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырёх колёсах... Санкции не пошатнули Москву», — отметил он.