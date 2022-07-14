«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: теракты в Новой Каховке | наступление на Северск и Соледар | провокации Зеленского

Новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Владимир Зеленский анонсировал «контрнаступление» ВСУ на юг. Украина обстреливает мирные города из американских РСЗО. Сегодня прогремели взрывы в самом центре Донецка. Также в начале недели был обстрелян город Новая Каховка в Херсонской области. ВСУ всё чаще применяют террористическую тактику. Новая провокация: удар по штабу ВСУ в Виннице украинская сторона пытается выдать за обстрел роддома. Тем временем продолжается наступление союзных войск, началось освобождение Соледара.