«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: теракты в Новой Каховке | наступление на Северск и Соледар | провокации Зеленского

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RT
Новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Владимир Зеленский анонсировал «контрнаступление» ВСУ на юг. Украина обстреливает мирные города из американских РСЗО. Сегодня прогремели взрывы в самом центре Донецка. Также в начале недели был обстрелян город Новая Каховка в Херсонской области. ВСУ всё чаще применяют террористическую тактику. Новая провокация: удар по штабу ВСУ в Виннице украинская сторона пытается выдать за обстрел роддома. Тем временем продолжается наступление союзных войск, началось освобождение Соледара. 

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