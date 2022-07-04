«Убитый горем человек»: потерявший почти всю семью житель Мариуполя не может добиться возбуждения уголовного дела

9 марта 2022 года житель села Старый Крым, что под Мариуполем, 50-летний Владимир Кошевой укрывался от обстрела в своём доме. Вместе с ним бомбёжку пережидали его мать, две дочери, жена, зять и полуторамесячная внучка. Но в дом попала мина, и почти все они погибли. В живых остался только сам Владимир и его 29-летняя дочь Диана, оба были ранены. Но на этом их беды не закончились. Пока Кошевой находился в больнице, его дом ограбили. Он подал заявление в полицию, но правоохранительные органы бездействуют.

«Я общался с этим убитым горем человеком. Он ещё не отдавал себе отчёта, что потерял семью. У него был шок. Выжившая вместе с ним дочь ещё не знала, что она лишилась бабушки, матери, сестры, крошечной племянницы», — рассказал RT руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников.

Эксперт рассказал, что Кошевой и его дочь Диана получили осколочные ранения разной степени тяжести. Впоследствии, уже после выписки из больницы, RT удалось пообщаться с пострадавшим и восстановить события страшного для семьи дня.

«Градина» разрушила всё»

«При первом обстреле, около трёх часов дня, все побежали в погреб. Через минут сорок, при втором обстреле, снаряд прямо через крышу прилетел в дом и попал в погреб. «Градина» разрушила всё. Убила мою семью», — говорит Владимир Кошевой в интервью RT.

Даже спустя месяцы после случившегося Владимир с трудом говорил. Когда начался обстрел, он не успел сразу убежать в погреб, как остальные члены его семьи, и остался в доме. Как ни парадоксально, но это его и спасло.

Несмотря на собственные ранения, Кошевой сразу бросился на помощь своим. Он увидел раненную осколками мины дочь Диану и смог вытащить её из погреба. Но больше никого спасти ему не удалось.

Бюрократические препоны

Отец и дочь Кошевые имеют право на материальную помощь, но проблема в том, что оформить её они не могут. Для этого требуется оформить документы на погибших членов семьи, но все бумаги были уничтожены взрывом и пожаром.

По словам руководителя общественной организации «Справедливая защита», донецкого правозащитника и адвоката Виталия Галахова, без этих документов Кошевой не сможет получить денежную компенсацию.

«Ему нужно оформить дубликаты документов на погибших, свидетельства о рождении и заключении брака, чтобы доказать родственные связи», — пояснил Галахов в беседе с RT.

Кому война…

Но на этом беды Кошевого не закончились. Несколько недель Владимир и Диана пролежали в больнице в Донецке, и за это время их дом был ограблен.

Кошевой подозревает в содеянном одного из соседей, на которого также указывают другие знакомые семьи. Со слов Владимира, подозреваемый был замечен с велосипедом его погибшего зятя.

Редакции RT известно имя подозреваемого, им располагает и полиция ДНР. Владимир Кошевой подал заявление о краже в Жовтневый РОВД города Мариуполя, но правоохранительные органы ничего не делают — следственные действия так и не были начаты.

RT просит считать данную публикацию официальным обращением редакции в Генеральную прокуратуру ДНР и МВД ДНР с просьбой провести проверку по заявлению Владимира Кошевого.